Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii în perioada Rusaliilor la Sibiu, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența mai ales spre finalul weekendului.

Potrivit reprezentanților Meteo Sibiu, în minivacanța de Rusalii vântul va continua să sufle mai intens vineri și sâmbătă, iar de duminică sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii restrânse.

„Vremea se va încălzi treptat, dar vântul va mai sufla azi și mâine cu intensitate mai mare, iar gradul de instabilitate va crește de la o zi la alta, pe arii mai restrânse. Sâmbătă mai spre seară, iar duminică și luni gradul de instabilitate va crește. Sunt așteptate și câteva averse de ploaie și ceva descărcări electrice. Dacă temperatura aerului va fi apropiată de 23-24 de grade, maximele din weekend vor urca la valori de 23-26 de grade Celsius. Se va încălzi, inclusiv luni”, potrivit meteorologului sibian Udo Reckerth.

Astfel, temperaturile maxime vor ajunge în weekend și la începutul săptămânii viitoare la 23 – 26 de grade Celsius, aducând o vreme mai caldă față de perioada precedentă, chiar dacă ploile de scurtă durată nu vor lipsi complet.