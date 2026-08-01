Suporterii sibieni de la Peluza Sud au organizat ”priveghiul” defunctei FC Hermannstadt, chiar la Stadionul Municipal.
După desființarea lui FC Hermannstadt, echipă retrasă din Liga 2 cu o zi înainte de startul competiției, câțiva fani de la Peluza Sud au făcut o noapte albă la Stadionul ”Municipal”.
”La priveghi se mai râde, se mai joacă o carte pe mort,
Auf wiedersehen, azi s-a pus cireașa pe tort!
În Sibiu doar Voința!” este mesajul postat de fanii de la Peluza Sud pe pagina oficială a clubului.
Copleșită de datorii mari acumulate în sezonul trecut și rămasă fără finanțare, FC Hermannstadt s-a retras din Liga 2, la 11 ani de la înființarea clubului.
Jucătorii care mai erau sub contract cu Hermannstadt sau care veniseră la Sibiu la reunire își caută alte echipe.
Județul Sibiu rămâne în acest sezon doar cu CSC 1599 Șelimbăr la Liga 2 și cu ACS Mediaș 2022 și Inter Sibiu la Liga 3.
Ultima oră
- Sibianca Anastasia Băcilă a făcut furori la Campionatul Național: a doborât 5 recorduri la U 17 acum o oră
- Urs în plină zi pe o stradă din Șelimbăr: a fost alertată Poliția / video acum 3 ore
- Două accidente pe o strada din Sibiu: un microbuz s-a făcut scrum, iar la câțiva zeci de metri distanță două mașini s-au bușit / foto acum 4 ore
- Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto acum 5 ore
- Incendiu la Brateiu: mașină distrusă de flăcări / video foto acum 5 ore