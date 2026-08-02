Un incident rutier s-a produs duminică, 2 august, în sensul giratoriu de la intersecția străzii Gheorghe Dima cu Calea Cisnădiei, din municipiul Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de un martor aflat la fața locului, în urma impactului dintre un scuter și un autoturism, un tată și fiul său ar fi fost implicați în incident, suferind răni ușoare. La fața locului s-a creat agitație imediat după producerea evenimentului.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, evenimentul a fost încadrat ca o tamponare între un scuter și un autoturism, fără victime. În urma incidentului au rezultat doar pagube materiale.

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Traficul în zonă s-a desfășurat cu ușoare dificultăți pentru scurt timp, până la eliberarea carosabilului.