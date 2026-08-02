Pe scurt: De ce cafeaua se scumpește indiferent cine guvernează, dar cartofii se ieftinesc fără nicio lege? Explicația vine direct de la sursă.

Cafeaua s-a scumpit cu 20% în ultimul an, iar cartofii s-au ieftinit cu 14%. Deputatul Adrian Echert a explicat, într-o postare pe Facebook, de ce cele două produse au evoluat în direcții complet opuse, deși aparțin aceluiași coș zilnic de cumpărături.

Potrivit lui Echert, prețurile nu se formează într-un singur loc. „Unele se decid la 10.000 de kilometri de aici, altele în comuna de lângă, iar între cele două categorii diferența nu e de politică, ci de geografie”, a scris deputatul.

Cafeaua se scumpește la bursă, cartofii la câmp

Cafeaua este produsul alimentar cu cea mai mare scumpire din ultimul an, 19,9%, deși nicio boabă de cafea nu crește în România. Prețul se formează pe bursele internaționale, împins în sus de recoltele slabe din Brazilia și Vietnam, iar de acolo se transmite în toate magazinele lumii, indiferent de cine guvernează, arată deputatul.

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La polul opus se află cartofii, cu 14,47% mai ieftini decât acum un an, fructele proaspete cu 9,48% și mălaiul cu 5,49%. „S-au ieftinit fără nicio lege, fără nicio plafonare și fără nicio conferință de presă, pentru simplul motiv că recolta a fost bună și oferta e mare”, a punctat Echert.

Undeva la mijloc se află ouăle, cu un plus de 13,66%, și laptele de vacă, cu 12,13% mai scump, unde prețul e format din costuri pe care statul le atinge doar indirect, prin taxe și prin factura la energie a producătorului.

Avertismentul privind plafonarea artificială a prețurilor

Deputatul susține că statul poate interveni asupra taxelor, accizelor, concurenței și infrastructurii, dar nu poate influența vremea din Brazilia. „Orice politician care vă promite prețuri mai mici printr-o lege ar trebui întrebat mai întâi cât din coșul vostru se decide, de fapt, în România”, a scris Echert.

Referitor la promisiunile de plafonare a prețurilor, deputatul amintește ce s-a întâmplat cu factura la curent în iulie 2025, când plafonul a fost ridicat și prețul a sărit cu 60% într-o singură lună. „Prețurile ținute artificial jos nu dispar, se adună și vin la plată toate odată”, a conchis Echert.