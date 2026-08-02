Andreea Esca, despre investiția de la Căminul Cultural din Porumbacu de Sus: „Am visat la locul acesta”

Andreea Esca continuă să împărtășească momente speciale din cel mai nou proiect al său, Căminul Cultural „A lu Escana”, inaugurat în această vară în localitatea Porumbacu de Sus, județul Sibiu. În acest weekend, prezentatoarea Pro TV a publicat pe Instagram o serie de imagini realizate atât în grădina, cât și în interiorul spațiului cultural, exprimându-și bucuria pentru împlinirea unui vis.

„Azi. Aici. Acum. August. Am visat la locul acesta. Și acum sunt foarte fericită și recunoscătoare că există! Aștept concertul de diseară. Și cunosc oameni extraordinari! Mulțumesc!”, a scris Andreea Esca în dreptul fotografiilor postate pe rețeaua de socializare.

Proiectul „A lu Escana” a fost inaugurat oficial pe 28 iulie și reprezintă un spațiu dedicat culturii, artei și comunității, unde sunt organizate concerte, expoziții, ateliere creative și întâlniri pentru toate vârstele. Numele locului este inspirat dintr-o expresie din copilăria vedetei, care răspundea astfel atunci când era întrebată pe uliță „A cui ești tu, copilă?”.

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,,E mai frumos decât am visat”

La deschiderea oficială, Andreea Esca le-a transmis urmăritorilor un mesaj emoționant despre însemnătatea acestui proiect de familie.

„S-a deschis A lu Escana și sunt foarte fericită! Mi-am imaginat acest loc, dar e mai frumos decât am visat! Vă așteptăm în grădină, dacă aveți drum pe aici sau dacă vă tentează programul artistic pe care îl găsiți pe contul A lu Escana! Mulțumesc lui Douglas Lormand pentru capacitatea ta infinită de muncă și pentru creativitate! Mulțumesc întregii comunități din Porumbacu, și nu numai, pentru susținere. Le mulțumesc tuturor prietenilor și colaboratorilor care ne sunt mereu alături, la propriu și la figurat! Și le mulțumesc copiilor noștri, de care suntem foarte mândri și care vor duce mai departe aceste proiecte de familie”, a transmis prezentatoarea.

Încă din luna mai, Andreea Esca anunța că își dorește să transforme fostul cămin cultural din Porumbacu de Sus într-un loc viu, unde oamenii să se întâlnească pentru a se bucura de cultură, muzică și artă.

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, ale unui Cămin Cultural, varianta 2026, în Porumbacu de Sus. Abia aștept să ne strângem la o cafea, în grădină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii”, spunea vedeta înainte de inaugurare.

Prin „A lu Escana”, Andreea Esca își propune să ofere comunității locale și turiștilor un loc în care tradiția și creativitatea contemporană se întâlnesc, transformând Porumbacu de Sus într-un nou punct de atracție pentru iubitorii de cultură și experiențe autentice.