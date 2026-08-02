Descoperire macabră, duminică după-amiază, pe Bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu. Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Constanța, a fost găsit decedat în interiorul unui autoturism parcat.

Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu, bărbatul ar fi ajuns în Sibiu în cursul săptămânii. Miercuri, în timp ce se afla la volan, i s-ar fi făcut rău. Acesta s-ar fi mutat pe bancheta din spate a mașinii, unde, cel mai probabil, a decedat. Trupul a rămas în autoturism până sâmbătă, când mai mulți trecători au simțit un miros puternic și au alertat autoritățile prin apel la 112.

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Trupul a fost descoperit după un apel la 112

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au confirmat intervenția și au transmis următoarele:

„La data de 2 august a.c., în jurul orei 17:20, prin apel la 112, polițiștii sibieni au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane posibil decedate într-un autoturism parcat pe Bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au identificat autoturismul indicat. În interiorul acestuia, pe bancheta din spate, a fost găsit un bărbat decedat.

În urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea persoanei, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 41 de ani, domiciliat în județul Constanța.”

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Familia îl căuta încă de vineri

IPJ Sibiu a precizat că familia bărbatului îi pierduse urma încă din ziua precedentă.

„În cursul zilei de 1 august a.c., în jurul orei 12:30, dispeceratul IPJ Sibiu a fost sesizat prin apel la 112 de către sora bărbatului, care a reclamat faptul că nici ea și nici ceilalți membri ai familiei nu mai puteau lua legătura cu acesta. Întrucât apelanta și familia se aflau în județul Constanța, aceștia au fost îndrumați să formuleze o sesizare la unitatea de poliție competentă teritorial, în vederea demarării verificărilor. Apelul a fost inițiat către IPJ Sibiu deoarece familia deținea indicii că bărbatul s-ar putea afla în județul Sibiu, existând informații că acesta s-ar fi deplasat și în alte județe din zonă.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.