Antrenorul lui CSM Reșița, Dorinel Munteanu a lansat un atac dur asupra conducătorilor clubului FC Hermannstadt, după desființarea echipei de seniori.

Retrogradarea și problemele financiare de la Hermannstadt

Venit în iarna trecută pe banca lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu a reușit să resusciteze echipa sibiană, care a retrogradat după ”barajul” cu FC Voluntari.

”Munti” a întâmpinat însă la Sibiu și foarte multe probleme financiare, care au contribuit la acest deznodământ, cu retrogradarea și desființarea echipei.

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”Calitatea fotbalului românesc este una… Vedem ultimul caz, de la Hermannstadt, investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori, decât investitori. Nu investesc cu sufletul. E foarte simplu, din punctul meu de vedere, dar la noi se întâmplă acum ce se întâmpla în alte țări acum 20-30 de ani. Echipele care nu au un buget garantat, nu ar mai trebui lăsate să se înscrie în campionat, să joace doar câte echipe sunt, 4, 6, 7 și așa va crește fotbalul” a spus Dorinel Munteanu, în conferința de presă susținută după meciul cu ASA Tg. Mureș, scor 2-1, din prima etapă a Ligii 2.

Fără salarii plătite, nu se poate face performanță

Tehnicianul și staff-ul său au depus memoriu la Federație în care își cer banii restanți, dar e greu de crezut că îi vor mai obține după falimentul lui Hermannstadt. ”Știți cu toții, echipele de Superliga și Liga 2 sunt datoare câte 6-7 luni. Când ne cerem drepturile suntem condamnați sau ni s-a pus amprenta că ne cerem banii, dar fără a plăti salariile, nu se poate face performanță” a mai declarat fostul tehnician de la FC Hermannstadt.