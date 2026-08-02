Saivan cuprins de flăcări la o fermă din Cisnădie

Pompierii sibieni au intervenit de urgență duminică, 2 august, în localitatea Cisnădie, unde un incendiu a izbucnit la un saivan din incinta unei ferme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cisnădie.

Incendiu la o fermă din Cisnădie: saivan cuprins de flăcări

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la saivan, însă în interior nu se aflau animale. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut ca flăcările să fie lichidate înainte de a se extinde la celelalte construcții ale fermei, aflate în imediata apropiere.

Incendiu la o fermă din Cisnădie. Un saivan, ars în totalitate

În urma incendiului, saivanul a ars în totalitate pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici alte pagube materiale la clădirile învecinate.

Conform ISU Sibiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la un acumulator utilizat pentru stocarea energiei electrice provenite de la panouri solare.

Reprezentanții ISU Sibiu reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a echipamentelor de stocare a energiei, pentru prevenirea unor astfel de incidente.

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