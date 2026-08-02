Incendiu la o fermă din Cisnădie. Un saivan, ars în totalitate

Pompierii sibieni au intervenit de urgență duminică, 2 august, în localitatea Cisnădie, unde un incendiu a izbucnit la un saivan din incinta unei ferme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cisnădie.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la saivan, însă în interior nu se aflau animale. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut ca flăcările să fie lichidate înainte de a se extinde la celelalte construcții ale fermei, aflate în imediata apropiere.

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În urma incendiului, saivanul a ars în totalitate pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici alte pagube materiale la clădirile învecinate.

Conform ISU Sibiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la un acumulator utilizat pentru stocarea energiei electrice provenite de la panouri solare.

Reprezentanții ISU Sibiu reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a echipamentelor de stocare a energiei, pentru prevenirea unor astfel de incidente.