Incendiu puternic la Coveș: combină distrusă complet de flăcări / foto

Pompierii Stației de Pompieri Agnita au intervenit de urgență, duminică, în localitatea Coveș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră în totalitate combina agricolă.

Intervenția promptă a pompierilor a dus la lichidarea incendiului, însă utilajul a fost distrus complet de flăcări.

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Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la computerul de bord al combinei.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.