Incendiu puternic la o casă din Chirpăr: o femeie a făcut atac de panică / foto

Pompierii Stației de Pompieri Agnita au intervenit, duminică, în localitatea Chirpăr pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință aflată în renovare. Flăcările au cuprins acoperișul casei și o parte din interiorul imobilului.

La locul intervenției au fost mobilizate două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Chirpăr.

Pagubele provocate de incendiu

Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul locuinței și în zona bucătăriei. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă flăcările au distrus în totalitate acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați. De asemenea, au fost afectate trei camere ale locuinței.

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Bilanțul intervenției

În urma incidentului, o femeie în vârstă de 62 de ani a suferit un atac de panică. Aceasta a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Agnita pentru îngrijiri medicale.

Conform primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la un aparat de gătit electric lăsat sub tensiune.