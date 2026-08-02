Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Examenul continuă pe parcursul lunii august cu probele de competențe și cele scrise, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Calendarul probelor de competențe

Prima etapă a examenului este dedicată evaluării competențelor. Proba orală la Limba și literatura română se desfășoară în zilele de 3 și 4 august, iar candidații aparținând minorităților naționale vor susține evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă în 4 și 5 august.

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Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este programată pentru 5 și 6 august, iar competențele digitale vor fi evaluate în 6 și 7 august.

La aceste probe, fiecare candidat este evaluat de doi profesori examinatori. Unul dintre aceștia este cadrul didactic care a predat disciplina la clasă, iar celălalt este un profesor de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În situațiile în care acest lucru nu este posibil sau există incompatibilități, profesorii examinatori sunt desemnați din alte școli.

Rezultatele la probele de competențe nu sunt exprimate prin note sau calificative de tip „admis” ori „respins”, ci prin stabilirea nivelului de competență, conform grilelor naționale și europene. Același sistem se aplică și în cazul evaluării competențelor digitale.

Reguli stricte pentru candidați

Ministerul Educației reamintește că și la probele orale se aplică regula „Fără ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea”. Obiectele personale trebuie lăsate într-o sală special amenajată de comisia de examen.

De asemenea, este interzisă introducerea și folosirea telefoanelor mobile, căștilor audio, dispozitivelor inteligente sau a oricăror echipamente electronice care permit comunicarea sau accesul la internet. Sunt interzise și comunicarea între candidați, copierea ori schimbul de materiale.

Candidații care încalcă regulile de acces și participare sunt eliminați din examen, indiferent dacă obiectele interzise au fost folosite sau nu. Totodată, probele de evaluare a competențelor sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Refuzul de a răspunde sau de a rezolva subiectele la una dintre probele de competențe este considerat absență.

Calendarul probelor scrise

După încheierea probelor de competențe, candidații vor susține examenele scrise după următorul program:

10 august – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 11 august – proba obligatorie a profilului;

– proba obligatorie a profilului; 12 august – proba la alegere a profilului și specializării;

– proba la alegere a profilului și specializării; 13 august – Limba și literatura maternă, pentru absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele

Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea depune contestații. Lucrările scrise vor putea fi vizualizate, iar contestațiile vor putea fi depuse și în zilele de 19 și 20 august.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Condițiile de promovare

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

să participe la toate probele scrise;

să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;

să aibă o medie de cel puțin 6 la probele scrise.

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, rata de promovare după soluționarea contestațiilor a fost de 76,9%, calculată pentru toate promoțiile.