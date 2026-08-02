Un motociclist din județul Sibiu a fost rănit duminică, 2 august, în urma unui accident rutier produs pe DN 67C – Transalpina, în zona Barajului Oașa.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Municipiului Sebeș, evenimentul s-a produs în jurul orei 12:35, la kilometrul 71 al drumului național. Din primele cercetări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Sebeș, un cetățean maghiar, în vârstă de 35 de ani, care conducea o motocicletă, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă regulamentar de un bărbat de 52 de ani, din județul Sibiu.

În urma impactului, atât sibianul, cât și motociclistul maghiar au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

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Ambii conducători de motociclete au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul.