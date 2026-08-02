Un grav accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 05:00, pe DN1, la kilometrul 282, în afara localității Avrig, spre Porumbacu de Jos. Un pieton în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o autoutilitară.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, victima este un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Prahova.

„Polițiștii rutieri au intervenit de urgență în această dimineață, în jurul orei 05:00, la un accident de circulație, produs pe DN1, km 282, în afara localității Avrig. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce se afla pe partea carosabilă, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Prahova, a fost acroșat de o autoutilitară condusă pe direcția Sibiu – Brașov de către un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Galați”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

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La locul accidentului au intervenit de urgență două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Salvatorii au găsit victima în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare.

„Pietonul, un bărbat în vârstă de 44 de ani, era în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

În urma impactului, conducătorul autoutilitarei a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Șoferul autovehiculului, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost transportat la UPU Sibiu întrucât acuza dureri toracice”, au mai transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Din păcate, victima nu a mai putut fi salvată.

„Din nefericire, în urma accidentului rutier, bărbatul în vârstă de 44 de ani a decedat. Conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.