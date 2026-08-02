Pe scurt: Un SMS care pare trimis de Poliția Română te anunță că ai depășit viteza legală și trebuie să plătești urgent. IGPR spune clar: e o înșelătorie, iar linkul din mesaj îți poate goli contul.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online, în care infractorii folosesc în mod fraudulos identitatea Poliției Române și a altor instituții publice pentru a determina cetățenii să efectueze plăți și să divulge date personale sau bancare. Potrivit unui comunicat citat de AGERPRES, în ultima perioadă autoritățile au primit un număr semnificativ de sesizări privind astfel de mesaje frauduloase.

„În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la «Poliția Română» și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului etc. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului”, a transmis IGPR.

Această metodă reprezintă un exemplu clasic de „Government Impersonation Scam”, în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține beneficii financiare sau acces la date sensibile. IGPR precizează răspicat că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plății. Este a doua avertizare de acest fel în ultimele săptămâni, după ce o metodă similară de fraudă cu SMS-uri false de amenzi rutiere a fost semnalată deja și în Sibiu.

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Recomandările Poliției Române pentru prevenirea fraudelor cu amenzi false

Pentru prevenirea unor astfel de fraude online cu identitatea Poliției Române, IGPR recomandă cetățenilor să nu răspundă mesajelor și să nu acceseze linkurile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie care solicită plata unor amenzi. Instituția atrage atenția să fie verificată cu atenție denumirea domeniului web, întrucât domeniile asemănătoare celor oficiale, precum cele cu extensii .cc, .top sau .vip, reprezintă un indicator clar al unei tentative de înșelăciune online.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu introducă date personale, parole sau informații despre cardurile bancare pe site-uri accesate din linkuri primite prin SMS sau aplicații de mesagerie. IGPR reamintește că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicații de mesagerie, împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plății.

În cazul în care o persoană a introdus deja date bancare pe un astfel de site fraudulos, IGPR recomandă contactarea imediată a băncii emitente pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor. Poliția Română îndeamnă totodată cetățenii să raporteze tentativele de fraudă către autoritățile competente și să contribuie la avertizarea altor persoane, o metodă similară de înșelăciune online fiind semnalată și în cazul mesajelor care anunțau victimele că le-a fost blocat telefonul.