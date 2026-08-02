Salvatorii montani din cadrul Salvamont Sibiu au avut un sfârșit de săptămână extrem de solicitant, fiind implicați în mai multe intervenții desfășurate în paralel în diferite zone montane ale județului.

Echipele Salvamont intervin simultan în două misiuni de salvare.

Prima intervenție are loc în Munții Făgăraș, în zona Văii Arpășelului, unde un parapantist a rămas blocat într-un copac. Salvatorii montani se deplasează către locul incidentului pentru extragerea acestuia în condiții de siguranță.

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Cea de-a doua misiune se desfășoară în Munții Cindrel, unde un băiat de 10 ani a suferit o plagă la genunchiul stâng după ce a căzut cu bicicleta. Copilul a primit primul ajutor din partea echipajului Salvamont, iar ulterior este transportat la Rășinari, unde va fi predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță pentru investigații și îngrijiri medicale.

Pe lângă aceste intervenții, salvatorii montani sibieni au fost solicitați și sâmbătă pentru o misiune de sprijin în Munții Făgăraș. Aceștia au intervenit alături de colegii de la Salvamont Argeș pentru recuperarea trupului unei persoane în vârstă de 74 de ani, care și-a pierdut viața în urma unei căderi de la înălțime.

Reprezentanții Salvamont Sibiu precizează că misiunile aflate în desfășurare sunt în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce intervențiile se încheie.