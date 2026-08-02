Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Câineni, județul Vâlcea, este cercetat de polițiști după ce ar fi provocat un accident rutier pe DN7, în localitatea Tuțulești, iar apoi și-ar fi continuat deplasarea, părăsind locul evenimentulu

Incidentul s-a petrecut duminică, 2 august, în jurul orei 10:00. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale.

Din primele verificări a reieșit că o autoutilitară ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi acroșat un autoturism. După impact, șoferul autoutilitarei și-ar fi continuat deplasarea, fără a rămâne la locul producerii accidentului.

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În timpul cercetării la fața locului, polițiștii au găsit plăcuța de înmatriculare desprinsă de la autoutilitara implicată. Pe baza acesteia, vehiculul a fost dat imediat în atenția echipajelor de poliție.

La scurt timp, autoutilitara a fost găsită într-o parcare situată în apropierea DN7, la aproximativ 10 kilometri de locul accidentului. La volan se afla un bărbat de 41 de ani, din comuna Câineni.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Reprezentanții IPJ Vâlcea reamintesc conducătorilor auto importanța respectării legislației rutiere și îi îndeamnă să nu urce la volan sub influența alcoolului, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.