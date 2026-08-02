Pe scurt: O drumeție în Munții Făgăraș s-a încheiat tragic pentru un turist de 73 de ani, iar poliția a deschis dosar penal pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Un bărbat de 73 de ani din municipiul Brăila și-a pierdut viața sâmbătă, după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții pe un traseu montan din Munții Făgăraș, județul Argeș, potrivit Mediafax. Anunțul aparține Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Polițiștii și salvamontiștii argeșeni au fost alertați printr-un apel care semnala că un turist a căzut într-o zonă abruptă a traseului montan. La locul incidentului au intervenit imediat echipele Salvamont Argeș și polițiștii, însă terenul dificil a complicat operațiunea de recuperare.

Din cauza reliefului accidentat, trupul neînsuflețit al victimei a putut fi extras doar cu sprijinul unui elicopter, un scenariu întâlnit frecvent în intervențiile din zonele greu accesibile ale Munților Făgăraș, așa cum s-a văzut și în alte intervenții recente ale echipelor Salvamont din aceeași zonă montană.

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Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, bărbatul ar fi căzut accidental în râpă în timpul drumeției montane, iar în urma leziunilor suferite a decedat la fața locului.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș. Totodată, autoritățile au dispus efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul montan, informează IPJ Argeș.