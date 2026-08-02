Pe scurt: Unde economisesc cel mai mult românii și cine pune deoparte cei mai puțini bani din salariu? Datele INS arată diferențe uriașe între regiuni, vârste și statutul ocupațional al capului gospodăriei.

Gospodăria medie de români a reușit anul trecut să economisească lunar 1.361,6 de lei, ceea ce a însemnat 14,5% din veniturile totale, în scădere cu 0,7 puncte procentuale față de anul precedent, arată o analiză a Institutului Național de Statistică, potrivit Economica.net.

În funcție de statutul ocupațional al capului gospodăriei, cele de pensionari au economisit în medie 18,0% din venituri, cele de lucrători pe cont propriu în activități neagricole 17,4%, iar cele de salariați 13,5%. Cele mai mici economii lunare s-au regăsit la gospodăriile al căror cap de gospodărie are statutul ocupațional de agricultor, cu doar 8,1%, și de șomer, cu 4,9%.

În ceea ce privește corelația dintre vârsta capului gospodăriei și venitul pus deoparte, datele INS indică faptul că persoanele între 35-49 de ani au strâns, în medie, 1.680,2 lei pe lună, un nivel de 1,2 ori mai mare decât media lunară a economiilor înregistrată pe totalul gospodăriilor. „Analiza relației dintre veniturile și cheltuielile totale ale gospodăriilor distribuite după diferite caracteristici evidențiază existența economiilor la toate tipurile de gospodării, indiferent de distribuție”, conchid analiștii INS.

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Regiunea Centru, cu Sibiul, printre zonele cu cele mai mari economii din țară

În profil teritorial, veniturile au depășit cheltuielile în toate regiunile țării, dar diferențele rămân semnificative. Cele mai mici rate de economisire se regăsesc în regiunile Nord-Est, care cuprinde județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, cu doar 9,2%, și Sud-Est, formată din Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, cu 11,2%.

La polul opus, cele mai mari economii se înregistrează la gospodăriile din regiunea Sud-Vest Oltenia, care include Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, cu 17,8%, urmată de București-Ilfov, cu 17,3%. Regiunea Sud-Muntenia, formată din Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, ajunge la 16%, iar regiunea Centru, din care fac parte Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, înregistrează o rată de economisire de 15,6%, peste media națională.

Gospodăriile din mediul rural au realizat, în medie, economii reprezentând 13,7% din veniturile totale, în timp ce gospodăriile din mediul urban au reușit să pună deoparte 15,0% din veniturile totale.

În anul 2025, nivelul mediu lunar al veniturilor bănești a fost de 8.832,3 lei pe o gospodărie, respectiv 3.554,1 lei pe o persoană, sumă care a reprezentat 94,0% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere cu 0,9 puncte procentuale față de anul precedent.

În România, 73,4% dintre gospodării nu au copii în întreținere. Dintre acestea, 53,3% se regăsesc în mediul urban, iar 46,7% în mediul rural. Gospodăriile cu unul sau doi copii reprezintă 24,3% din totalul gospodăriilor, cu o pondere de 25,0% în mediul urban și de 23,5% în mediul rural, valori relativ apropiate între cele două medii de rezidență. Gospodăriile cu trei copii și mai mulți reprezintă doar 2,3% din total, cu valori de 3,1% în mediul rural și de 1,5% în mediul urban.