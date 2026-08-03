Trei mașini au fost implicate, luni, într-un accident în lanț produs pe DN14 la Târnava.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație produs pe DN 14 km 48, în localitatea Târnava.

Ce spun polițiștii

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, având direcția de deplasare spre Mediaș, un bărbat în vârstă de 77 de ani, domiciliat în localitatea Valea Viilor, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 31 de ani, domiciliat în localitatea Micăsasa, autoturism care a fost proiectat la rândul său în autoturismul din față, condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat în localitatea Copșa Mică. În urma impactului autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 77 de ani a fost proiectat și în primul autoturism, respectiv în cel condus de bărbatul în vârstă de 36 de ani”, transmite Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Bilanțul accidentului

O femeie în vârstă de 43 de ani, din Copșa Mică, aflată în autoturismul condus de către bărbatul în vârstă de 36 de ani, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul rutier este îngreunat.