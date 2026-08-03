Accident cu 4 mașini pe autostrada A1 lângă Cristian / foto

Patru mașini au fost implicate într-un accident produs luni dimineața pe autostrada A1 în apropiere de Cristian.

UPDATE 2

În urma accidentului, a mai avut loc un alt eveniment rutier, la câțiva metri de acesta. Potrivit polițiștilor, coliziunea a avut loc în coloana staționată pe șosea.

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UPDATE 1

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, „în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la km 259 + 650 m, pe sensul Sebeș-Sibiu, un tânăr în vârstă de 19 ani, din județul Vâlcea nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul condus în fața sa de către un bărbat în vârstă de 62 de ani, din județul Covasna, care se deplasa în aceeași direcție, intrând în coliziune cu acesta”.

În urma evenimentului rutier, cei doi conducători auto precum și o pasageră din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 62 de ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„În accident au fost implicate 7 persoane. În urma evaluării medicale, 4 persoane sunt transportate la UPU Sibiu conștiente:

•⁠ ⁠un tânăr în vârstă de 19 ani cu traumatism cranian și traumatism la picior,

•⁠ ⁠o femeie în vârstă de 48 de ani cu traumatism la mână,

•⁠ ⁠o femeie în vârstă de 52 de ani cu traumatism toracic,

•⁠ ⁠un bărbat în vârstă de 62 de ani cu traumatism la mâna”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

Celelalte trei persoane implicate în accident refuzat transportul la spital.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Traficul rutier este îngreunat, circulația desfășurându-se pe o singură bandă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul a avut loc pe A1, la km 259, pe sensul de mers spre Sibiu. În zonă se află mai multe echipaje de poliție și medicale.

„La fața locului sunt mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Din primele informații în accident sunt implicate 4 autovehicule și mai multe persoane”, anunță Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul rutier este îngreunat, circulația desfășurându-se pe o singură bandă.

Revenim cu detalii!