Două mașini au intrat în coliziune într-o intersecție din Sibiu. Ambii șoferi au fost duși la spital.

Accidentul s-a produs pe strada Măgheranului din municipiul Sibiu la intersecția cu strada Câmpului.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Câmpului, o femeie în vârstă de 66 de ani, de cetățenie străină, la intersecția cu strada Măgheranului, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un sibian în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe strada Măgheranului spre Calea Șurii Mici”, a transmis Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

La fața locului au intervenit și două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Ambii conducători auto au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

„În urma evaluării medicale două persoane sunt transportate la spital, este vorba de o femeie în vârstă de 66 de ani și un bărbat în vârstă de 40 de ani, ambii policontuzionați în urma accidentului. Sunt transportați la UPU Sibiu conștienți”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. Fără mari probleme de trafic.