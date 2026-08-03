Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto

Un accident rutier s-a produs luni după-amiază pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu în apropiere de intersecția cu strada Ștrandului.
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Mai multe echipaje medicale și de poliție s-au deplasat la fața locului.
„Un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție au intervenit la un accident rutier pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. În accident au fost implicate două persoane, în urma evaluării medicale un bărbat în vârstă de 65 de ani a suferit un traumatism abdominal și este transportat la UPU Sibiu”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cealaltă persoană implicată refuză transportul la spital.
Revenim cu detalii!
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