Un accident rutier s-a produs luni după-amiază pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu în apropiere de intersecția cu strada Ștrandului.

video
play-rounded-fill

▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto — VIDEO

Mai multe echipaje medicale și de poliție s-au deplasat la fața locului.

Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto

„Un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție au intervenit la un accident rutier pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. În accident au fost implicate două persoane, în urma evaluării medicale un bărbat în vârstă de 65 de ani a suferit un traumatism abdominal și este transportat la UPU Sibiu”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto
Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto

Cealaltă persoană implicată refuză transportul la spital.

Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto
Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny / video foto

Revenim cu detalii!

Ultima oră