Un al doilea accident s-a produs, luni dimineață, pe autostrada A1, lângă Cristian, în apropiere de locul producerii primului eveniment rutier.

Polițiștii transmit că evenimentul s-a produs la km 259+820 de m, ca urmare a coloanei de autovehicule formate în urma accidentului rutier anterior produs la km 259+650 m.

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Ce spun polițiștii

„Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, în timp ce conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autovehiculul din fața sa și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 55 de ani, din județul Vrancea”, spune Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bilanțul accidentului

În urma impactului, o pasageră din autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, din județul Vrancea, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și circumstanțelor producerii accidentului rutier.