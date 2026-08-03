În ultimele zile, jandarmii sibieni au intensificat acțiunile de prevenire și menținere a ordinii publice, atât în municipiul Sibiu, cât și în zonele turistice intens frecventate ale județului.

Controalele au vizat respectarea legislației, protejarea comunității și prevenirea incidentelor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor sau a mediului înconjurător. Printre cele mai grave situații constatate s-a numărat și cazul unei femei care a fost amendată cu 10.000 de lei după ce a hrănit un urs în zona Bâlea.

În urma misiunilor desfășurate, jandarmii au constatat 25 de contravenții, pentru care au aplicat 13 amenzi, în valoare totală de 12.300 de lei, și 12 avertismente scrise.

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Tot în această perioadă, jandarmii montani au amendat și un motociclist din județul Mureș, surprins circulând pe fondul cinegetic din zona Bătrâna, cu suma de 1.000 de lei.

Amenda de 10.000 de lei

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în 31 iulie, în zona Bâlea, unde o femeie în vârstă de 49 de ani, din județul Botoșani, a fost surprinsă hrănind un urs. Pentru această faptă, jandarmii montani sibieni au sancționat-o contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.

Recomandările Jandarmeriei

Reprezentanții Jandarmeriei atrag atenția că astfel de gesturi pun în pericol atât siguranța oamenilor, cât și pe cea a animalelor sălbatice, existând riscul producerii unor incidente grave.

Totodată, aceștia le recomandă turiștilor să evite orice interacțiune cu urșii și, sub nicio formă, să nu îi hrănească, pentru a contribui la menținerea unui mediu sigur atât pentru oameni, cât și pentru fauna sălbatică.