Aprozar din Sibiu, amendat de Primărie: s-a întins pe trotuar mai mult decât avea în autorizație / foto

Un sibian a sesizat situația unui aprozar de pe bulevardul Mihai Viteazu, reclamând atât modul în care se desfășoară activitatea de vânzare, cât și faptul că spațiul destinat comercializării fructelor și legumelor ar fi fost extins pe trotuar peste limita autorizată.

Sibianul reclama la sfârșitul lunii iulie că persoanele de la aprozarul de pe Bulevardul Mihai Viteazu care deservesc clienții nu ar respecta anumite reguli de igienă. „Cei care stau lângă doamnă și servesc cu mâna goală, fără mănuși”, a declarat sibianul.

Acesta a reclamat și faptul că legumele și fructele ar fi fost expuse pe o suprafață mai mare decât cea aprobată pentru ocuparea domeniului public.

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Reporterii au mers la aprozarul de pe Mihai Viteazu, unde patronul a declarat că activitatea se desfășoară legal și că deține documentele necesare. „Suntem în regulă, oferim bon fiscal și avem autorizație de la Primărie”, a afirmat proprietarul.

Primăria Sibiu: „Operatorul a depășit suprafața autorizată cu 4 metri pătrați”

În urma verificărilor, Primăria Sibiu a transmis că operatorul economic avea aprobată ocuparea temporară a domeniului public pentru o suprafață de 5 metri pătrați, însă a fost constatată o depășire a acestei suprafețe.

„La adresa de pe Bulevardul Mihai Viteazu, bl. 15, pe aleea dintre zona de odihnă și blocul de lângă, operatorul economic deține un aviz de ocupare temporară a domeniului public pentru o suprafață de 5 mp, achitând taxa de 2 lei/mp/zi. Trotuarul de pe această alee are o lățime de 3,5 metri, iar comerciantului i s-a avizat să ocupe o lățime de 1 metru, pe 5 metri lungime, circulația pietonală desfășurându-se pe 2,5 metri lățime.

În urma verificărilor efectuate pe teren în zilele de 20 și 21 iulie s-a constatat că operatorul a depășit suprafața autorizată cu 4 mp, pe trotuarul dinspre bulevardul Mihai Viteazu. Pentru această abatere a fost sancționat contravențional. Comerciantul a achitat amenda și a eliberat suprafața ocupată neautorizat. Locația va fi monitorizată în continuare pentru a se asigura respectarea prevederilor avizului”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Primăria precizează că situația va fi urmărită în perioada următoare pentru a verifica respectarea condițiilor aprobate.