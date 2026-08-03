În contextul Dunării care a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani și al avertizărilor de caniculă emise de meteorologi, autoritățile sibiene transmit că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește alimentarea cu apă a municipiului Sibiu.

Barajul de la Gura Râului este în prezent aproape plin, coeficientul mediu de umplere fiind de 91 la sută. Astfel, rezervele de apă sunt suficiente pentru perioada următoare. Mai mult, în lac intră mai multă apă decât este folosită pentru alimentarea stației de potabilizare, astfel că autoritățile spun că, în acest moment, nu există riscul unor restricții.

Potrivit reprezentanților Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Sibiu, luni, 3 august, acumularea de la Gura Râului avea un volum de 13,1 milioane de metri cubi de apă, dintr-o capacitate maximă de 14,35 milioane de metri cubi.

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„Acumularea de apă de la Gura Râului are, astăzi, un volum de 13.100.000 mc din maximul de 14.350.000 mc. Astăzi, debitul de apă brută livrat către Apa Canal Sibiu în vederea potabilizării este de 0,566 mc/s, iar în acumulare intră 1,2 mc/s. Rezultă că intră mai multă apă decât iese.

Prin grija celor de la SGA Sibiu, nu vor fi probleme cu asigurarea apei în vederea potabilizării.

Rolul unui baraj este să înmagazineze apă atunci când plouă și să asigure resursa de apă brută în perioadele fără precipitații. Sibiul nu va avea probleme cu apa. Stați calmi, nu intrați în panică”, a transmis într-o postare pe facebook Nicolae Forir, inginer șef în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Apă Canal Sibiu: „Acumularea Gura Râului este într-un grafic normal”

Aceeași concluzie vine și din partea Apă Canal Sibiu. Reprezentanții companiei spun că alimentarea cu apă se desfășoară normal, iar singurele întreruperi anunțate în această perioadă sunt cele programate pentru racordarea unor investiții noi la rețeaua de distribuție.

„Este totul în regulă privind alimentarea cu apă. Avem doar intervențiile programate pentru cuplarea noilor investiții la sistemul de distribuție.

Acumularea Gura Râului este într-un grafic normal. De altfel, anul acesta nu a fost unul secetos în zona noastră”, a declarat directorul Apă Canal Sibiu.

Barajul Gura Râului este principala sursă de apă brută pentru municipiul Sibiu și localitățile din jur. Lacul de acumulare colectează apa din Munții Cindrel, aceasta fiind ulterior tratată și transformată în apă potabilă înainte de a ajunge la consumatori. În perioadele cu precipitații, lacul își reface rezervele, iar în timpul verii sau în intervalele secetoase asigură necesarul de apă pentru alimentarea populației.