Ca la începutul fiecărei luni, Ora de Sibiu vă prezintă filmarea cu drona și evoluția tronsonului montan al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, pe lotul Boița – Cornetu. De la 11,63% cât era stadiul fizic la finalul lunii iunie, secțiunea a urcat la aproximativ 13% în iulie — luna în care prima galerie a Tunelului Boița a fost străpunsă și a început lansarea tablierului metalic pe cel mai înalt viaduct al întregii autostrăzi Sibiu–Pitești.
▶ Vezi pagina acestui video: Autostrada Sibiu Pitești, Boița, Mai 2026
Secțiunea 2, Boița – Cornetu: de la 11,63% la 13%
Lotul Boița – Cornetu rămâne cel mai dificil tronson montan al autostrăzii, iar în iulie activitatea s-a concentrat pe cele trei tuneluri aflate simultan în lucru. La Tunelul Boița, prima galerie (264 de metri, pe sensul Sibiu–Pitești) a fost străpunsă luni, 20 iulie, mai devreme decât se estima inițial; pentru a doua galerie mai sunt de excavat 152 de metri. Stadiul fizic al tunelului a ajuns la aproximativ 30%.
La Tunelul Robești (900 de metri), ambele galerii sunt deja străpunse din luna mai, iar echipele lucrează acum la hidroizolații și la căptușeala finală din beton, cu un stadiu fizic de circa 36%. La Tunelul Balota, al cincilea de pe traseu (circa 500 de metri), excavatorul a continuat să decupeze conturul viitorului tunel, pe baza autorizației emise la final de mai — aceeași autorizație a deblocat și execuția a 15 viaducte pe secțiune.
Pe întregul șantier al secțiunii sunt mobilizați peste 630 de muncitori și 150 de utilaje. Secțiunea 2, cu o lungime de 31,33 kilometri, va include șapte tuneluri, zeci de poduri și viaducte și un ecoduct de 210 metri în zona Lazaret, peste Olt, calea ferată și DN7. Contractul cu asocierea turcă Mapa–Cengiz are o valoare de 4,25 miliarde de lei și e finanțat prin Programul Transport.
Viaductul Valea Pleșei: lansarea incrementală a tablierului de 4.000 de tone
Marți, 28 iulie, a început lansarea incrementală a tablierului metalic pe Viaductul Valea Pleșei, cel mai înalt de pe toată autostrada Sibiu–Pitești — aproximativ 50 de metri, cât un bloc de 20 de etaje. Tablierul, din oțel Corten (care nu necesită vopsire), cântărește circa 4.000 de tone și este împins progresiv cu cricuri hidraulice, printr-un „nas” metalic montat în față. Secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma, a descris operațiunea ca fiind printre cele mai complexe de acest tip realizate până acum pe un șantier montan din România. Lucrarea este executată tot de asocierea Mapa–Cengiz.
Ce se schimbă în teren: devieri de traseu pe sute de hectare
Modificările tehnice aduse secțiunilor 2 și 3 ale autostrăzii, care afectează peste 290 de hectare de teren, sunt în plin proces de reevaluare la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP). Printre schimbări se numără devierea spre stânga cu până la 55 de metri a autostrăzii pe un sector de peste doi kilometri, ceea ce presupune ocuparea suplimentară a circa 291,68 hectare de teren și scoaterea din fondul forestier a altor 125,49 hectare de pădure. Sunt vizate tunelurile Boița 1, Boița 2, Lazaret Nord, Lazaret Sud, Câineni, Balota și Poiana.
ANMAP a emis pe 5 mai „Decizia etapei de încadrare” și așteaptă acum ca CNAIR să depună studiile de impact actualizate (RIM, evaluare adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă), înainte de dezbaterile publice prevăzute de lege. Până la revizuirea acordului de mediu, constructorii pot executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, concentrate pe tuneluri, viaducte, terasamente și consolidări în zonele deja autorizate. Revizuirea este așteptată în luna august, iar termenul realist pentru finalizarea secțiunii rămâne anul 2030.
Restul coridorului montan
Pe Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni), unde va fi construit Tunelul Poiana — cel mai lung tunel de autostradă din România, 1,78 kilometri, forat cu tunel boring machine — localnicii din Perișani (Vâlcea) au reclamat traficul greu generat de excavări pe un drum forestier finanțat din fonduri europene. Tensiunile s-au calmat după semnarea unui protocol cu CNAIR, prin care constructorul se angajează să întrețină și să asfalteze drumul afectat.
Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), realizată de constructorul austriac Porr, este aproape gata — stadiul fizic a depășit 90%, cu circulație estimată să se deschidă în această vară, cu luni bune înainte de termenul contractual din februarie 2027.
Compară avansul lună de lună
Documentăm lunar evoluția celui mai dificil lot al autostrăzii. Vedeți cum au arătat lucrările în edițiile anterioare:
- Final de iunie 2026: 11,63%, trei tuneluri deodată
- Final de mai 2026: Tunelul Robești străpuns
- Final de aprilie 2026
- Final de martie 2026
- Final de ianuarie 2026
- Final de decembrie 2025
- Noiembrie 2025
- Octombrie 2025
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