Pe scurt: Grindeanu dă exemple concrete: secțiunile montane de pe Sibiu-Pitești lucrează la doar 45% din capacitate, iar amenajarea Brațului Bala al Dunării ar fi blocată la Bruxelles din cauza ONG-urilor de mediu.

Sorin Grindeanu susține că Strategia pentru conservarea biodiversității, aflată în dezbaterea Senatului, ar putea afecta proiecte de infrastructură și energie din cauza cerințelor de mediu, potrivit Mediafax.

Președintele PSD a declarat luni, 3 august 2026, că, potrivit informațiilor pe care le are, Comisia Europeană nu ar accepta ca jalon îndeplinit decât forma actuală a strategiei transmise la Senat, formă pe care o descrie ca fiind pregătită împreună cu ONG-uri de mediu.

„Am văzut următoarea chestiune spusă, și anume faptul că cei de la Bruxelles nu vor accepta ca jalon îndeplinit decât forma aceasta pregătită de ei și pe care au trimis-o la Senat. Pregătită cum? Chiar cu ONG-urile de mediu!”, a spus liderul PSD.

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Potrivit lui Grindeanu, unele dintre aceste organizații „au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor”, iar implicarea lor în elaborarea strategiei ridică, în opinia sa, mai multe probleme, printre care impactul asupra proiectelor energetice și de infrastructură din România.

Amenajarea Brațului Bala al Dunării, dată drept exemplu de blocaj

Fost ministru al Transporturilor, Grindeanu a dat drept exemplu amenajarea Brațului Bala al Dunării, amintind că în 2024 fusese aprobată o hotărâre de guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici necesari etapelor de proiectare și execuție. Potrivit acestuia, demersul ar fi fost blocat la Comisia Europeană în urma unor solicitări venite din partea ONG-urilor de mediu privind reluarea studiului de fezabilitate.

„Vedem efectele acestor blocaje”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a criticat și declararea unor zone ca arii protejate, afirmând că astfel de decizii pot afecta proiecte deja începute. „Este foarte simplu să declari peste noapte că o anumită zonă este arie protejată. Nu contează că ai deja un proiect sau utilajele sunt deja în zona respectivă”, a explicat el.

Drept exemplu, Grindeanu a indicat secțiunile montane ale autostrăzii Sibiu–Pitești, despre care spune că sunt blocate de lipsa acordului de mediu revizuit:

„Cele două secțiuni montane de pe Sibiu-Pitești, secțiunea 2 și secțiunea 3, cele mai dificile… după atâția ani, în acest moment se poate lucra pe maxim 45% din șantiere din cauza absenței acordului revizuit de mediu”.

PSD anunță că va vota strategia, dar cere echilibru cu dezvoltarea economică

Liderul PSD a precizat că partidul său va susține Strategia pentru conservarea biodiversității, dar a cerut ca cerințele de mediu să fie puse în balanță cu nevoia de dezvoltare economică.

„PSD va vota și această strategie, atâta timp cât este una bună pentru români, pentru economie și, evident, trebuie să îndeplinească și cerințele de mediu”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că protecția mediului trebuie echilibrată cu dezvoltarea economică și că nu trebuie create obstacole care să blocheze șantiere, hidrocentrale sau alte investiții.