Pe scurt: Printre pereții scorojiți ai unei foste mănăstiri din centrul Sibiului, Ștefan Câlția a construit un univers întreg din casele albastre și peștii zburători ai Țării Făgărașului. Cine sunt „proprietarii” nevăzuți ai clădirii și de ce expoziția e păzită de lilieci protejați european.

În centrul Sibiului, între pereții scorojiți ai unei foste școli mănăstirești, un micro-univers transilvănean magic își așteaptă vizitatorii. „Transilvania | Extravaganza” este cea mai mare expoziție a pictorului Ștefan Câlția, dar mai ales o poartă către lumea văzută și neștiută a Țării Făgărașului, potrivit Adevărul.

Istoria clădirii: de la mănăstire la școală

Clădirea în care se desfășoară expoziția, situată pe strada Gheorghe Magheru, poartă urmele mai multor straturi de istorie. Cele mai vechi datează din vremea călugărilor dominicani, care s-au mutat în interiorul fortificațiilor orașului în 1474 și au ridicat un ansamblu bisericesc gotic format din biserică și mănăstire.

Aproape un secol mai târziu, odată cu instaurarea luteranismului ca religie oficială a comunității săsești din Sibiu, ordinul dominican a fost îndepărtat din cetate, iar toate așezămintele sale au fost preluate de luterani.

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În 1728, odată cu instaurarea administrației habsburgice în Transilvania, catolicii s-au întors în oraș, iar din Pojon (astăzi Bratislava) a venit un grup de opt călugărițe din ordinul Ursulinelor. Ele au preluat biserica și mănăstirea, le-au remodelat în stil baroc și au construit alături o școală de fete, extinsă spre finalul secolului al XVIII-lea cu sprijinul împărătesei Maria Tereza. În 1789 a fost inaugurată Școala Normală k.u.k., continuatoare a gimnaziului catolic iezuit existent din 1774, iar Școala Ursulinelor a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Sibiu, frecventată de copiii familiilor înstărite care urmăreau o educație în limba germană.

În perioada interbelică, aici au funcționat Școala Elementară Romano-Catolică de Fete „Sfânta Ursula” și Gimnaziul Romano-Catolic de Fete „Sfânta Ursula”. Instituția a fost desființată și naționalizată de regimul comunist în 1948, iar clădirile fostei mănăstiri au fost trecute în proprietatea statului și folosite pentru diverse funcții administrative și civile. În prezent, complexul și-a recăpătat parțial funcția religioasă, biserica fiind folosită pentru slujbe catolice și greco-catolice, iar unele spații ale mănăstirii sunt valorificate cultural și turistic. Clădirea școlii rămâne însă deteriorată, deși fundația Ambulanța pentru Monumente a realizat de anul acesta mai multe lucrări de punere în siguranță.

Lumea magică a lui Ștefan Câlția

Tocmai în această clădire, Ștefan Câlția și-a adus o bună parte din universul Țării Făgărașului pe care și l-a imaginat între 1970 și 2026: casele albastre și peștii zburători, circul și teatrul, malurile Oltului și crestele munților. Curatoriată de Laviana Dan, cu un design gândit de arhitecta Eliza Yokina, expoziția este descrisă drept o călătorie de la marginea satului: în curtea interioară, arhitecta a refăcut o guruiață – o movilă de pământ cu haină din iarbă proaspătă, specifică satului Șona, locul copilăriei pictorului. Trecerea dintre spațiile expoziționale se face printr-o pădurice cu copaci tineri, care oferă răcoare vizitatorilor.

„Proprietarii” de drept ai locului stau departe de ochii curioșilor, dar nu mereu în liniște. Potrivit indicațiilor scrise pe panourile expoziției, Biserica Ursulinelor găzduiește o colonie de maternitate formată din două specii protejate la nivel european, liliacul comun mare și liliacul comun mic, care aleg acest loc în fiecare primăvară pentru a-și naște și crește puii în siguranță. În camerele goale, cu pereții până la cărămidă, tablourile lui Câlția sunt așezate cu fața la geam și la nivelul ochilor, astfel încât pot fi surprinse și din afara camerelor, iar expoziția este completată din loc în loc cu flori uscate și obiecte scoase din focul glăjăriilor transilvănene.

Vernisajul și prima săptămână, care a coincis cu cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, au fost aglomerate. „Transilvania | Extravaganza” este considerată o expoziție de văzut pe îndelete, parcursă în liniște, cu ideea că tot ceea ce este pe pânză a fost cândva aievea. Poarta către tărâmul magic văzut de Ștefan Câlția rămâne deschisă până pe 16 august.

Recunoaștere și alte proiecte culturale

Expoziția din fosta școală a ursulinelor nu este singurul eveniment legat de artistul făgărășean. În cadrul vernisajului din 19 iunie, Ștefan Câlția a primit din partea președintelui României Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. La Muzeul Național Brukenthal, la etajul al doilea, un alt micro-univers câlțian este de găsit în Cabinetul de Curiozități din Galeria de Artă Europeană, unde tablourile, florile și obiectele din Țara Făgărașului intră într-o simbioză cu exponatele muzeului, printre care și craniul unui elefant african.

Donația pentru Muzeul Brukenthal

Pictorul va dona la finalul lunii august o pictură din colecția personală, „Cleopatra și fata cu aripi”, o lucrare pe care o consideră o punte de legătură între propria biografie și istoria Muzeului Brukenthal. Pentru Câlția, ea reprezintă unul dintre începuturile sale: a cunoscut pensula și vopseaua în copilărie datorită unei Cleopatre de lemn adusă de circ în Făgăraș. În 1968, o lucrare a pictorului flamand Anthony van Dyck care înfățișa moartea reginei egiptene a fost furată din Muzeul Brukenthal, împreună cu alte șapte opere.

„Îmi doresc ca fiecare om care vine la expoziție să plece cu gândurile reașezate, cu senzația că ceva l-a tulburat și l-a făcut să se simtă foarte viu. Te duci, te uiți și simți că gândurile tale, bucuriile tale, tensiunile și dramele tale sunt vii și că, într-un fel, ai vrea să le așezi. Iar apoi, pentru că va fi o expoziție destul de mare, mi-aș dori să dea și o poftă de lucru pentru viața ta, pentru meseria ta. Să pleci de acolo simțind că trebuie să faci ceva”, a spus Ștefan Câlția despre expoziția sa.