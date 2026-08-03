La aproape o lună după ce locatarii din cartierul Kogălniceanu au reclamat dispariția repetată a containerelor destinate colectării deșeurilor, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat că a deschis un dosar penal pentru furt.

La începutul lunii iulie, președintele Asociației de Proprietari Partenie Cosma nr. 27 acuza faptul că o familie din cartier ar sustrage containerele amplasate în zona destinată colectării deșeurilor. Acesta spunea că reprezintă interesele câtorva zeci de familii și că locatarii au transmis în repetate rânduri sesizări către Poliția Română, Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și către Primăria Sibiu.

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În urma acestor sesizări, IPJ Sibiu a confirmat că a fost înregistrat un dosar penal, iar polițiștii Biroului de Investigații Criminale efectuează cercetări pentru infracțiunea de furt. „La nivelul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul de Investigații Criminale a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, privind sustragerea mai multor containere de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Sibiu.

Infracțiunea de furt este prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 228 din Codul penal, urmând ca încadrarea juridică și eventualele măsuri procesuale să fie stabilite în funcție de rezultatul cercetărilor.

La această dată, cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, identificării persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale care se impun, sub supravegherea unității de parchet competente”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care au fost sustrase containerele și persoanele responsabile.