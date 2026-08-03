Pe scurt: Montaniarzii care vor la vară pe toate cele 13 vârfuri de peste 2.500 m din țară au bifat deja opt dintre ele. Ce urmează în august și cine poate primi diploma de finalizare a provocării.

Proiectul „13 x 2500 m”, inițiat de ghidul Dumitru Troancă, prin care participanții au ocazia de a ajunge într-un singur sezon pe toate cele 13 vârfuri din România care depășesc altitudinea de 2.500 de metri, a intrat într-o nouă fază. Primele două etape ale provocării „Anii Drumeției” au fost deja încheiate, montaniarzii urcând, în luna iulie, pe opt dintre cele mai înalte vârfuri ale țării.

În 11 iulie, traseul a inclus vârfurile Vânătoarea lui Buteanu, Negoiu, Cornul Călțunului și Lespezi, iar în perioada 25-26 iulie au fost atinse vârfurile Dara, Hârtopul Darei, Viștea Mare și Moldoveanu, toate situate în Masivul Făgăraș.

„Este un proiect de suflet la care m-am tot gândit în ultimii ani și care a fost creat cu un scop precis: acela de a le oferi ocazia celor ce îndrăgesc muntele și au o condiție fizică și o experiență pe munte peste medie să atingă vârfurile din țară care au peste 2500 m”, a declarat Dumitru Troancă, ghid Anii Drumeției.

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Pentru a permite parcurgerea tuturor celor 13 vârfuri într-un singur sezon, acestea au fost grupate în patru etape: două ture de câte două zile și alte două drumeții de o zi. Fiecare etapă a fost gândită astfel încât să reunească vârfuri apropiate din punct de vedere geografic, pentru a reduce timpii de deplasare între trasee.

Ultima etapă a provocării „13 x 2500 m” va avea loc sâmbătă, 15 august, și va duce participanții în Masivul Bucegi, pe Vârful Omu și Vârful Bucura Dumbravă (Vârful Ocolit). Traseul va porni din Râșnov și va trece pe la Cabana Mălăiești.

Drumețiile din cadrul proiectului sunt ture de anduranță, dedicate celor cu o bună pregătire fizică și experiență montană, iar parcurgerea lor presupune ieșirea din zona de confort. „Fiecare etapă oferă la final o satisfacție greu de descris în cuvinte. Și care ne amintesc de celebra zicere a lui Tibi Ușeriu: «Ușor poate oricine»”, mai spune Dumitru Troancă.

Montaniarzii care vor parcurge toate cele patru etape ale proiectului „Anii Drumeției” vor primi o diplomă care să le ateste performanța.