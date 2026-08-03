Cine este bărbatul găsit mort într-o mașină la Sibiu: a fost polițist de frontieră la Constanța

Bărbatul decedat, găsit după mai multe zile într-o mașină parcată pe bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu, a fost polițist de frontieră la Constanța. Omul avea 41 de ani.

O descoperire șocantă a fost făcută, duminică, în municipiul Sibiu. Un bărbat a fost găsit decedat într-o mașină parcată pe Bulevardul Victoriei. Mai mulți trecători au semnalat situația la 112, după ce au simțit un miros puternic în apropierea autoturismului.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit că cele sesizate se confirmă, găsindu-l pe bărbat în mașina personală, pe bancheta din spate. Potrivit surselor Ora de Sibiu, omul s-ar fi simțit rău cu câteva zile înainte. Încă de miercuri ar fi tras pe dreapta și s-ar fi pus pe locurile din spate.

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După mai multe zile în care n-a mai răspuns la telefon, sora bărbatului a luat legătura cu poliția. Cu o zi înainte, în 1 august, femeia a reclamat la dispeceratul IPJ Sibiu că nici ea și nici ceilalți membri ai familiei nu mai puteau lua legătura cu acesta. „Întrucât apelanta și familia se aflau în județul Constanța, aceștia au fost îndrumați să formuleze o sesizare la unitatea de poliție competentă teritorial, în vederea demarării verificărilor. Apelul a fost inițiat către IPJ Sibiu deoarece familia deținea indicii că bărbatul s-ar putea afla în județul Sibiu, existând informații că acesta s-ar fi deplasat și în alte județe din zonă”, au precizat oamenii legii.

Cine este bărbatul decedat

Bărbatul decedat la Sibiu avea 41 de ani și era din județul Constanța. El a fost găsit pe bancheta din spate a autoturismului personal, marca BMW. Sursele Ora de Sibiu au indicat că omul trecea printr-o depresie, iar în mașină ar fi fost găsite mai multe sticle goale de băuturi alcoolice.

Conform publicației locale ziuaconstanta.ro, E. B. a fost polițist de frontieră la Garda de Coastă Mangalia, însă în prezent nu mai activa în cadrul instituției. În anul 2024, el a fost prins la volan, între Eforie Nord și Tuzla, băut și drogat cu amfetamină, potrivit gandul.ro.

Pe rețelele de socializare au apărut zeci de mesaje de condoleanțe, apropiații fiind în stare de șoc în urma celor întâmplate.

Sursa: Facebook/Profil Public

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.