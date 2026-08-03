Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale pentru județul Sibiu. Avertizarea este valabilă în intervalul 3 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 20 și 24 de grade, ceea ce va determina apariția nopților tropicale.

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Autoritățile recomandă populației să respecte o serie de măsuri pentru a evita efectele caniculei:

să consume apă în mod regulat;

să evite expunerea la soare și efortul fizic în intervalele cu temperaturi maxime;

să rămână, pe cât posibil, în spații răcoroase;

să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile;

să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute;

să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată sau în păduri;

să nu arunce resturile de țigară la întâmplare, deoarece acestea pot provoca incendii.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să urmărească avertizările meteorologice emise de ANM și să respecte recomandările autorităților pentru protejarea sănătății și prevenirea incendiilor.