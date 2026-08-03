Pe scurt: Cine sunt constructorii care au avansat cel mai mult pe șantierele de autostradă din România în iunie și ce stadiu au atins cele mai fierbinți tronsoane, de la Sibiu – Făgăraș până la Bacău.

Autostrada Sibiu – Făgăraș continuă să avanseze într-un ritm susținut, iar constructorul turc Makyol se numără printre cele mai performante companii de pe șantierele de autostrăzi din România.

Makyol, pe locul al doilea în clasament

Potrivit clasamentului realizat de Economica.net, compania ocupă locul al doilea în topul constructorilor, după ce a înregistrat în iunie un avans de 14 puncte procentuale pe primul lot al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș.

Lotul pe care se construiește și cel mai complex nod rutier din România, la Boița, a ajuns la un stadiu fizic de 27%. Makyol apare din nou în clasament și cu progresul de pe lotul 2 al A13 Sibiu – Făgăraș, unde lucrările au ajuns la aproape 40%, dar și pe lotul 3, unde în luna iulie au început primele lucrări de așternere a asfaltului pe un sector experimental.

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Nurol, liderul constructorilor de autostrăzi în luna iunie

Pe primul loc în clasamentul constructorilor de autostrăzi se află compania turcă Nurol, care a raportat în iunie cel mai mare progres lunar. Constructorul a avansat cu aproape 20 de puncte procentuale pe prima secțiune Târgu Mureș – Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii (A8), tronsonul ajungând la un stadiu fizic de aproape 60%, potrivit Economica.net.

Precon și UMB completează podiumul

Locul al treilea este împărțit între constructorii români Precon și UMB, fiecare cu un avans de nouă puncte procentuale.

Precon, companie din grupul Selina, controlat de Beneamin Rus, a raportat acest progres pe tronsonul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3), unde lucrările au ajuns la 60%.

UMB, grupul controlat de Dorinel Umbrărescu, a înregistrat aceeași creștere pe lotul Răcăciuni – Bacău al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, unul dintre cele mai importante șantiere din țară, tronson care ar urma să fie deschis circulației la finalul lunii august.

Constructorul român a mai raportat un avans de 5,85 puncte procentuale pe lotul Săucești – Trifești din A7 Bacău – Pașcani, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 62%.

UMB domină și următoarele poziții din clasament

Grupul UMB ocupă și pozițiile următoare datorită progreselor înregistrate pe mai multe șantiere importante. Printre acestea se numără secțiunea lipsă Margina – Holdea din Autostrada A1 Lugoj – Deva, unde avansul a fost de 5,5 puncte procentuale, dar și loturile Trifești – Gherăești și Domnești Târg – Răcăciuni din Autostrada A7.

Porr, Erbașu și Mapa – Cengiz, în topul progreselor

Clasamentul este completat de Porr Construct, care a raportat un avans de 3,8 puncte procentuale pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, tronson ce urmează să fie inaugurat în următoarele săptămâni.

Tot în top se regăsește din nou Makyol, cu un progres de 3,65 puncte procentuale pe lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, urmat de Construcții Erbașu, care a avansat cu 3,6 puncte procentuale pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii A3.

Makyol apare încă o dată în clasament datorită progresului de 2,67 puncte procentuale pe lotul 3 al A13 Sibiu – Făgăraș, unde au început lucrările de asfaltare pe un sector experimental.

Ultimele poziții sunt ocupate de asocierea turcă Mapa – Cengiz, care a raportat un avans de 1,36 puncte procentuale pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu – Pitești. Pe celelalte șantiere monitorizate nu au fost raportate progrese noi sau nu au fost actualizate datele în harta CESTRIN.