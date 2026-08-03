Pe scurt: Un virus exotic, apropiat genetic de tulpina Shamonda, a ajuns pentru prima dată în Europa. Ce spun cercetătorii despre riscul pentru oameni și animale gestante.

Un virus necunoscut până acum în Europa a fost identificat la bovine din sudul Germaniei, după ce mai multe animale au prezentat febră, diaree și scăderea producției de lapte.

Descoperirea a fost făcută de Institutul Friedrich-Loeffler (FLI), institutul federal german specializat în sănătatea animalelor, în urma analizării unor probe prelevate din exploatații zootehnice din landul Baden-Württemberg, potrivit Mediafax.

Agentul patogen aparține unei grupe întâlnite în special în Africa, Asia și Australia și este transmis prin înțepătura unor insecte hematofage din familia musculițelor Culicoides. Este pentru prima dată când acest tip de virus ajunge să fie identificat la bovine din Europa, potrivit publicației germane Die Zeit, citată de sursă.

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Un virus dintr-o grupă exotică, provizoriu denumit „Shamonda-like”

Analizele efectuate de specialiștii FLI au arătat că este vorba despre un Orthobunyavirus din grupa Simbu, care nu a fost încă descris complet din punct de vedere științific. Institutul german precizează că virusul este foarte apropiat genetic de virusurile Shamonda, motiv pentru care a primit, deocamdată, denumirea provizorie „Shamonda-like”.

Cazuri suspecte fuseseră observate anterior în Elveția și Franța, iar în luna iulie au fost raportate animale bolnave în mai multe ferme din sudul Germaniei, în special în Baden-Württemberg.

Potrivit FLI, pe baza informațiilor disponibile în prezent, noul virus nu reprezintă un risc relevant de infectare pentru oameni. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea acestei evaluări. Virusul face parte din aceeași grupă din care provine și virusul Schmallenberg, descoperit în Germania în 2011, care a afectat atunci mii de exploatații, provocând avorturi spontane și malformații congenitale, în special la ovine, fără să fie transmis la om.

Îngrijorări privind animalele gestante și posibilitatea unui vaccin

Specialiștii avertizează că, deși la animalele adulte infecția produce, în general, forme ușoare sau moderate de boală, există îngrijorări privind impactul asupra femelelor gestante. Potrivit cercetătorilor, virusurile din această grupă pot traversa placenta, iar în funcție de momentul infectării pot provoca avorturi, fătări cu produși morți sau malformații congenitale severe. În cazul noului virus, aceste efecte nu au fost încă demonstrate și fac obiectul investigațiilor aflate în desfășurare.

Reprezentanții Institutului Friedrich-Loeffler avertizează că insectele care transmit virusul vor rămâne active până în luna noiembrie, ceea ce ar putea favoriza o extindere rapidă a infecției în efectivele de animale. „Încă nu știm exact ce potențial are acest virus”, a declarat o purtătoare de cuvânt a institutului, care nu exclude posibilitatea dezvoltării rapide a unui vaccin, dacă evoluția epidemiologică o va impune.

Vicepreședintele FLI, Martin Beer, a declarat că investigațiile din următoarele săptămâni vor clarifica viteza de răspândire a virusului, speciile cele mai vulnerabile și consecințele clinice ale infecției.

Deși până în prezent nu au fost raportate cazuri în România, evoluția este urmărită cu interes de autoritățile sanitar-veterinare, având în vedere că virusul afectează rumegătoarele și este transmis de insecte prezente în numeroase state europene.