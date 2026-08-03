Doi șoferi au fost prinși băuți la volan în weekendul 31 iulie – 2 august 2026, în urma acțiunilor polițiștilor sibieni pentru creșterea siguranței rutiere.

Cele două cazuri se numără printre cele 31 de permise de conducere reținute de polițiști în acea perioadă, șase dintre ele pentru alcool la volan.

Șoferul din Șelimbăr

Printre cazurile constatate de polițiști s-a numărat și cel din 31 iulie, în jurul orei 20:50, când un echipaj rutier a oprit pentru control, pe strada Nicolae Brana din Șelimbăr, un autoturism condus de un sibian în vârstă de 37 de ani.

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În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a avut o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

Șoferul din Sibiu, cu alcoolemie de 1,10 la mie

Un alt șofer a fost depistat în noaptea de 3 august, în jurul orei 02:40, pe strada Henri Coandă din municipiul Sibiu. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Șeica Mare, care conducea un autoturism și care, la testarea alcoolscopică, a înregistrat o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.