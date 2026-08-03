Pe scurt: Cineva a furat fotografia unui polițist grav accidentat și a inventat un cont bancar fals pentru a strânge bani pe seama suferinței lui. IPJ Sibiu spune care sunt datele reale de donație.

Poliția Sibiu a lansat un avertisment public după ce, în ultimele zile, a apărut un apel umanitar fals care folosește imaginea și povestea unui agent de poliție grav rănit într-un accident rutier.

Instituția recomandă publicului să se informeze exclusiv din surse oficiale înainte de a face donații, potrivit paginii de Facebook a IPJ Sibiu.

Este vorba despre Tudor Lungu, polițist la Postul din Avrig. Acesta a fost victima unui grav accident rutier în urma căruia a suferit o secționare de coloană vertebrală și este în prezent imobilizat la pat.

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Colegi de la Poliția Sibiu au povestit că, după o vizită la domiciliul acestuia și cu acordul lui, au inițiat un mesaj umanitar autentic pentru a strânge fonduri necesare recuperării. Poliția Sibiu, alături de organizații sindicale și profesionale, și-a arătat solidaritatea prin mesaje publice de susținere.

Pe fondul acestei mobilizări legitime, a apărut însă un apel umanitar fals, care preia fotografia furată a polițistului și mizează pe suferința reală a acestuia pentru a înșela donatori. Potrivit sursei citate, datele bancare afișate în mesajul fals nu aparțin nici colegului, nici familiei sale, iar persoana prezentată drept soția acestuia nu există — Tudor nu este căsătorit.

Singurul cont bancar real pentru donații aparține mamei polițistului

Poliția Sibiu precizează că singurul cont bancar autentic pentru sprijinirea recuperării lui Tudor este cel al mamei acestuia, Anca Eugenia Lungu, cu IBAN RO14 REVO 0000 1109 5222 9144, informație menționată și în documentul atașat postării oficiale de pe Facebook.

Instituția a transmis un mesaj ferm față de cei care au inițiat apelul umanitar fals:

„Mă întreb: oare nu îi este teamă unei astfel de ființe lipsite de orice scrupule, care s-a gândit că un apel umanitar ar putea fi un prilej de a înșela oameni, că toată acea suferință i s-ar putea întoarce sub o formă sau alta la un moment dat?”.

Poliția Sibiu a transmis un mesaj de susținere pentru colegul aflat în recuperare: „Dragă Tudor, îți suntem alături și nu vom lăsa ca ticăloșii să-ți ia și această ultimă speranță de recuperare”.