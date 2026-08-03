O tânără de 19 ani din Sibiu a ajuns în finala mondială a celui mai important concurs de elocvență în limba engleză și a cucerit medalia de argint, în fața unor competitori din 50 de țări. Performanța Theodorei Todoran, absolventă a Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu, a fost relatată de Libertatea, care a consemnat și decizia surprinzătoare a tinerei de a studia psihologia în România, nu în străinătate.

Finala de la Londra și discursul rescris în dimineața zilei decisive

Concursul organizat de English-Speaking Union (ESU) s-a desfășurat între 13 și 18 iulie la Londra și a reunit 50 de concurenți din tot atâtea țări. Din acest număr, doar șase au ajuns în finală. Theodora Todoran a fost una dintre ei.

Discursul cu care a urcat pe scenă în ziua finalei nu era cel pregătit cu luni înainte. În dimineața acelei zile, Theodora și mentorul ei au decis să rescrie aproape integral textul, păstrând doar câteva idei-cheie și vorbind liber. A fost o alegere riscantă, dar conștientă.

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„Am schimbat discursul complet. Întotdeauna mă gândesc la public și la ce valoare pot să le ofer oamenilor care mă ascultă”, a explicat ea.

Discursul final a acoperit psihologia, literatura lui Mary Shelley, istoria României, trauma transgenerațională și influența pe care oamenii o exercită unii asupra altora. Pe scenă, Theodora a spus că nu a simțit presiunea rivalității.

“Nu am urcat cu gândul că trebuie să-mi înving adversarii. Am urcat cu gândul că reprezint România și că am ceva de spus.”

Această detașare față de competiție, în favoarea mesajului, a definit prestația ei din finală.

Cunoașterea de sine sub presiune, de la Londra la pariurile online

Frank Monkhouse, strateg de conținut sportiv cu un trecut de boxer profesionist, a urmărit cu atenție momentul în care Theodora a ales să renunțe la un discurs pregătit și să vorbească liber în finala mondială. Din perspectiva unui fost atlet de performanță, Monkhouse consideră că detașarea de rezultat în favoarea procesului reprezintă cea mai dificilă disciplină de dobândit în condiții de mare miză.

„Cel mai greu lucru nu este să fii pregătit tehnic, ci să îți menții claritatea atunci când totul contează cu adevărat. Theodora nu a urcat pe scenă să câștige, a urcat să comunice ceva. Acolo este diferența reală dintre cei care cedează și cei care performează”, a spus el.

Din aceeași perspectivă a controlului emoțional sub presiune, Monkhouse observă că Smart Betting Guide susține același standard pentru cei care pariază online, tratând stăpânirea emoțiilor, nu rezultatul, drept adevărata măsură a unui comportament responsabil.

Psihologia, singura materie studiată din pasiune, nu pentru note

Performanța la public speaking i-ar fi deschis Theodorei drumuri clare spre jurnalism sau comunicare. A ales psihologia. Nu din calcul, ci dintr-o pasiune pe care o descrie drept diferită de orice altceva a studiat vreodată.

„Psihologia nu am învățat-o doar pentru un concurs sau pentru o diplomă. Am învățat-o pentru că este unul dintre puținele lucruri de care am fost pasionată cu adevărat”, a spus Theodora.

Parcursul ei în această direcție este cu atât mai remarcabil cu cât a urmat un profil real, fără psihologie în curriculum. A studiat materia în afara orelor de școală, pregătită de profesoara Simona Crăciun, care a lucrat cu ea fără a solicita vreo remunerație. Rezultatul a fost locul al treilea la Olimpiada Națională de Psihologie. Ieșind din sala de examen, Theodora a știut că a găsit ceva esențial pentru ea.

„Mi-am dat seama că nu pot să-mi imaginez viața fără să învăț despre psihologie”, a mărturisit ea.

La admitere, a aplicat la trei facultăți de psihologie din România și a fost acceptată la toate. Concurența era acerbă: în acel an, psihologia era cel mai căutat profil, cu 22 de candidați pe un singur loc finanțat de la buget la Universitatea din București. Theodora a ales să rămână în țară.

„Am văzut cum este în America, am vizitat și universități din Marea Britanie. Dar am zis: hai să dau o șansă și României”, a spus ea, invocând existența unor profesori remarcabili și a unor programe solide în universitățile românești.

De la timiditate la scenă mondială, prin Texas și prin oameni potriviți

Drumul Theodorei spre finala de la Londra a început cu un profesor de engleză din gimnaziu. Cosmina Stan a fost cea care a convins-o să participe la primul ei concurs de public speaking și, în propriii ei termeni, a transformat-o.

„Este persoana care m-a transformat dintr-o fată foarte retrasă și timidă într-o persoană căreia nu îi mai este frică să urce pe scenă”, a spus Theodora.

Un alt moment definitoriu a fost anul petrecut în Texas, în apropierea orașului Houston, prin programul FLEX (Future Leaders Exchange Program), bursă finanțată de Departamentul de Stat al Statelor Unite. De la lansarea programului în România, în 2015, aproximativ 300 de elevi români au participat la FLEX. Theodora a fost printre ei, iar experiența i-a schimbat modul de a privi lumea.

Cel mai important câștig din acel an nu a fost fluența în engleză, ci deschiderea față de alte perspective și dorința de a înțelege cum funcționează lucrurile și de a cunoaște cât mai mulți oameni. Universități din Marea Britanie și Statele Unite au intrat în calcul după aceea, dar alegerea finală a rămas România.

Mesajul pentru cei care se tem să vorbească în public și avertismentul despre inteligența artificială

Theodorei nu i-a lipsit niciodată ceva de spus. Celor care se tem să urce pe o scenă le transmite un mesaj direct.

„Cel mai important lucru pe care îl poți face este să îți permiți să eșuezi și să te ridici din nou”, a spus ea.

Totodată, Theodora avertizează asupra unui risc pe care îl vede în generația sa: dependența de inteligența artificială, pe care o consideră un pericol pentru gândirea critică și pentru creativitate. A ilustrat riscul cu un exemplu concret: un chatbot a atribuit lui Emil Cioran un citat care aparținea de fapt lui Friedrich Nietzsche. Eroarea a trecut neobservată pentru cei care nu verifică sursele.

Filosofia ei despre vorbitul în public nu are în centru tehnica sau competiția, ci autenticitatea mesajului.

„Dacă ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți și vorbești despre lucruri care te pasionează cu adevărat, poți să vorbești oricând, oriunde și în fața oricui.”