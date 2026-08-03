O femeie în vârstă de 29 de ani, din Hosman, a dispărut de 2 luni de acasă. Tatăl ei a luat legătura cu poliția.

Polițiștii sibieni caută o femeie în vârstă de 29 de ani care, în urmă cu aproximativ două luni, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Hosman într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Anunțul poliției

„La data de 30 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că, în urmă cu aproximativ 2 luni, fiica acesteia, numita LINGURAR FLORENTINA LĂCRĂMIOARA, în vârstă de 29 de ani, domiciliată în localitatea Hosman, comuna Nocrich, a plecat în mod voluntar de la domiciliu, fără a mai reveni”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

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Semnalmentele femeii dispărute

Semnalmente: ochi căprui, păr brunet-lung. Nu se cunosc obiectele vestimentare pe care le purta la momentul dispariției și nici eventuale semne particulare.

Cetățenii care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.