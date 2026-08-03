O mașină a fost cuprinsă de flăcări, luni după-amiază, la Brateiu.
▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu la Brateiu: mașină distrusă de flăcări / video foto — VIDEO
ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Brateiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism care staționa.
„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor incendiul se manifestă generalizat la întregul autovehicul. Acesta a fost lichidat prompt. Nu au fost victime”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit la un cablu defect de la compartimentul motor.
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