O mașină a fost cuprinsă de flăcări, luni după-amiază, la Brateiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu la Brateiu: mașină distrusă de flăcări / video foto — VIDEO

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Brateiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism care staționa.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor incendiul se manifestă generalizat la întregul autovehicul. Acesta a fost lichidat prompt. Nu au fost victime”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit la un cablu defect de la compartimentul motor.