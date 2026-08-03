Pe scurt: Piața auto românească se contractă puternic, dar mașinile electrice merg contra curentului. Dacia domină în continuare clasamentul, cu Logan pe primul loc între modele.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie a acestui an față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce autoturismele 100% electrice au raportat o creștere de 58%, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), citate de Digi24.

Conform statisticii, ce are la bază informațiile centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în intervalul analizat autoturismele electrificate au înregistrat, în ansamblu, o scădere de 20%, potrivit Agerpres.

La nivelul anului 2026, în primele șapte luni, totalul pieței de autoturisme noi este în scădere cu 5,5%, în comparație cu intervalul similar din 2025.

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Dacia domină topul înmatriculărilor, cu Logan pe primul loc între modele

În topul înmatriculărilor de autoturisme, pe primele trei locuri se clasează Dacia, cu 3.286 de unități înmatriculate în iulie 2026, urmată de Toyota, cu 1.238 de unități, și de Skoda, cu 802 unități.

Pe segmentul de modele auto, Dacia Logan ocupă prima poziție, cu 1.260 de înmatriculări, urmată de Dacia Sandero, cu 896 de exemplare, respectiv Dacia Duster, cu 725 de unități.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din 1996.

Datele privind evoluția pieței auto electrice vin la câteva luni după ce Digi24 relata că românii cumpără tot mai multe mașini electrice și hibride, Dacia, Tesla și Toyota fiind principalii jucători pe acest segment.