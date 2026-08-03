Marius Măldărășanu, fostul antrenor al lui FC Hermannstadt a dezvăluit că acționarii clubului sibian au discutat recent cu un potențial investitor, care l-ar fi dorit înapoi pe banca tehnică.

Fostul tehnician de pe malul Cibinului, Marius Măldărășanu a dezvăluit că au fost discuții recente pentru ca un investitor să preia FC Hermannstadt cu tot cu datorii. Cel mai probabil au fost negocieri cu o companie din Turcia, însă tratativele nu s-au finalizat.

”Au fost discuții pe finalul campionatului, am înțeles că exista cineva care ar fi vrut să cumpere clubul și eram prima lor opțiune. Am spus că nu mă întorc, în momentul în care am plecat de la Hermannstadt, nu stau câteva luni și apoi prima echipă la care revin să fie tot Sibiul, chiar dacă sunt alți acționari. Asta nu înseamnă că nu pot să revin pe viitor, am rămas atașat, a fost frumos, o perioadă extraordinară, cu bune și rele, dar realitatea e că dacă nu sunt bani, nu poți face nimic” a susținut Măldărășanu la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1.

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După patru ani și jumătate petrecuți la Sibiu, Marius Măldărășanu a fost demis în decembrie 2025. După 18 etape, sibienii acumulaseră doar 12 puncte cu Măldărășanu pe bancă.

Nici venirea lui Dorinel Munteanu nu a redresat situația la Sibiu, mai ales că problemele financiare s-au acutizat, iar echipa a retrogradat, deși a prins cu noroc ”barajul”.