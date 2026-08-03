Pe scurt: La 26 de ani, Maria participă la prima ei misiune internațională, alături de alți șase colegi din ISU Sibiu, în echipa de pompieri români trimisă să lupte cu incendiile din Franța.

Maria, colegă din cadrul ISU Sibiu, se află alături de alți șase colegi în Franța, unde participă la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de pădure, potrivit ISU Sibiu.

Într-o echipă formată din 40 de pompieri români trimiși în Franța, Maria este singura femeie care îmbracă aceeași uniformă și înfruntă aceleași provocări ca și colegii ei.

La doar 26 de ani, Maria participă la prima sa misiune internațională, după ce și-a construit parcursul profesional în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Din 2022 este pompier militar, iar înainte a activat în cadrul Jandarmeriei Române.

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Pentru ea, alegerea acestei profesii a însemnat asumarea unei misiuni în care curajul, pregătirea și responsabilitatea sunt puse la încercare în fiecare zi, iar misiunea din Franța nu face excepție.

În teren, își desfășoară activitatea alături de colegii săi, în aceleași condiții dificile, cu același ritm și aceeași determinare. Prin seriozitate, rezistență și profesionalism, Maria demonstrează că performanța nu este definită de gen, ci de pregătire și implicare.

ISU Sibiu a transmis că este mândru de Maria și de toți colegii aflați în misiune, urându-le succes și așteptându-i să se întoarcă acasă cu bine.