Dr. Mihai Roman spune că vocația pentru medicină s-a conturat firesc încă din copilărie, într-o familie în care educația, disciplina și respectul pentru oameni reprezentau valori fundamentale.

Crescut la Sibiu, cu un tată medic primar stomatolog și o mamă profesoară de tehnică dentară, acesta afirmă că exemplul părinților i-a influențat decisiv parcursul profesional.

Părinții, modelele care i-au influențat destinul

Medicul povestește că a crescut într-un mediu în care munca, modestia și responsabilitatea nu erau impuse prin reguli, ci prin puterea exemplului. De la tatăl său a învățat devotamentul față de pacienți, iar de la mamă disciplina și importanța unei pregătiri complete.

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Valorile primite în familie – modestia, rigoarea și respectul față de oameni – au rămas reperele care i-au ghidat întreaga carieră.

Medicina, singura opțiune

Mihai Roman spune că nu a existat niciodată un plan alternativ. Încă din adolescență și-a dorit să devină medic, iar alegerea a venit firesc, influențată de mediul în care a crescut și de dorința de a avea o profesie prin care să poată schimba în bine viața oamenilor.

Pasiunea pentru matematică, sport și natură și-a găsit ulterior locul în ortopedie, specialitate în care biomecanica și anatomia joacă un rol esențial.

Sacrificii încă din liceu

Pregătirea pentru medicină a început încă din clasele a X-a și a XI-a, perioadă în care a renunțat treptat la timpul liber, ieșirile cu prietenii și o parte dintre pasiunile sale.

Ulterior, anii de facultate au însemnat un volum uriaș de informații, nopți de studiu și numeroase sacrificii, însă consideră că toate acestea au meritat, deoarece scopul final a fost întotdeauna binele pacienților.

Timpul, cel mai mare sacrificiu

Întrebat despre cel mai mare sacrificiu făcut pentru profesie, medicul răspunde simplu: timpul.

Orele petrecute departe de familie și prieteni, nopțile de gardă, sărbătorile petrecute în spital și concediile amânate pentru perfecționare au făcut parte din parcursul său profesional. Cu toate acestea, spune că nu s-a gândit niciodată să renunțe la medicină, chiar dacă au existat perioade de epuizare fizică extremă.

„În sala de operație responsabilitatea este uriașă”

Mihai Roman descrie profesia de medic ca pe una în care există momente de singurătate și presiune greu de explicat celor din afara sistemului.

Potrivit acestuia, în clipele critice din sala de operație, decizia finală aparține medicului, iar responsabilitatea pentru viața pacientului este uriașă. Tocmai această responsabilitate îl motivează să continue și îi oferă satisfacția de a vedea pacienți care pleacă din spital pe propriile picioare.

Prima gardă și cazul care l-a marcat

Prima gardă a avut loc la Clinica Chirurgie III din Cluj-Napoca și a fost, spune el, un amestec de emoție, adrenalină și responsabilitate.

Primul pacient care l-a marcat a fost un tânăr implicat într-un accident rutier grav. Experiența l-a făcut să înțeleagă cât de fragilă este viața și cât de importantă este fiecare decizie luată de echipa medicală în momentele critice.

Presiunea meseriei și limitele medicinei

Dr. Mihai Roman afirmă că adevărata presiune a profesiei apare în momentul în care conștientizezi că o diferență de doar câțiva milimetri poate schimba complet viața unui pacient.

În același timp, subliniază că medicina are limite, iar perfecțiunea nu poate fi atinsă în toate cazurile. Din acest motiv, consideră esențial ca pacienții să aibă așteptări realiste și să existe o relație bazată pe încredere și comunicare între medic și pacient.

În opinia sa, un medic are nevoie de inteligență, autodisciplină, perseverență, determinare, capacitate de comunicare și dorința sinceră de a face bine, fără a uita însă că și medicii sunt oameni, cu propriile limite și vulnerabilități.