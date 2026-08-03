Pe scurt: În Duminica a 9-a după Rusalii, la Păltiniș a fost sfințit un nou altar de vară, iar un teolog a fost hirotonit diacon chiar în cadrul slujbei.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit duminică, 2 august 2026, în Duminica a 9-a după Rusalii, la Schitul „Schimbarea la Față a Domnului” din stațiunea montană Păltiniș, județul Sibiu, potrivit Mitropolia Ardealului. După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit noul altar de vară al așezământului monahal.

Alături de mitropolit au liturghisit arhimandritul Atanasie Roman, stareţul Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, arhimandritul Valeriu Luca, stareţul aşezământului monahal din Păltiniş, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare. La slujbă au participat credincioşi din localităţile din apropierea schitului, dar şi pelerini veniţi din mai multe zone ale ţării. În cadrul Sfintei Liturghii, săvârşită în biserica mare a schitului, teologul Daniel Nicolae Mânzatu a fost hirotonit diacon.

Tâlcuirea Evangheliei despre potolirea furtunii

În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Laurenţiu a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 9-a după Rusalii, care relatează Umblarea pe mare şi Potolirea furtunii. „Ori de câte ori suntem supuşi la o probă în lucrările pe care le avem de îndeplinit, să nu ne încredem doar în puterile noastre, să nu credem că suntem cei mai buni pescari sau vâslaşi în corabie, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu suntem lipsiţi de cel mai important lucru din viaţa noastră”, a spus ierarhul.

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Potrivit acestuia, corabia în care se aflau ucenicii simbolizează Biserica Mântuitorului Iisus Hristos.

„În această corabie suntem noi toţi şi călătorim pe valurile vieţii. Asupra Bisericii se pornesc furtuni mari şi atât de multe ispite încât, fiind pe valurile vieţii, de foarte multe ori strigăm către Mântuitorul Iisus Hristos: «Doamne, ajută-ne!». Avem însă această certitudine că Îl avem drept Cârmaci al corabiei pe Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos”, a subliniat Mitropolitul Laurenţiu.

Ierarhul a explicat cele trei semnificaţii ale Bisericii: ierarhia conducătoare formată din episcopi, preoţi şi diaconi, trupul tainic al Domnului format din totalitatea credincioşilor, şi locaşul de închinare.

„Locul acesta este atât de primitor, de ofertant şi de intim încât, intrând aici, rostim cuvintele auzite la Sfânta Liturghie: «Toată grija cea lumească să o lepădăm!». Am lăsat grijile noastre acasă şi, pentru câteva momente, ne rugăm lui Dumnezeu, ne îndreptăm mintea spre Cel care este Binefăcătorul nostru şi de Care atârnă întreaga noastră viaţă”, a mai spus ierarhul.

Un nou pas într-un proiect construit în peste un deceniu

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a sfinţit noul altar de vară al schitului, iar credincioşii veniţi la Păltiniş au primit binecuvântare prin ungere cu untdelemn şi apă sfinţite. Arhimandritul Valeriu Luca, stareţul aşezământului monahal, a mulţumit ierarhului pentru împreuna slujire şi pentru binecuvântarea adusă noului altar de vară, aflat în imediata apropiere a lăcaşului de cult, mulţumind totodată tuturor celor care au sprijinit construirea acestuia.

„În anul 2013 aţi sfinţit locul pentru biserica nouă, în 2019 aţi sfinţit exteriorul şi Sfântul Altar al bisericii, iar în anul 2024 aţi sfinţit pictura interioară. Am dorit ca anul acesta să sfinţiţi şi altarul de vară şi vă mulţumim pentru această binecuvântare adusă schitului nostru”, a spus arhimandritul Valeriu Luca.

Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului” din staţiunea Păltiniş a fost ctitorit în anul 1925 de Mitropolitul Nicolae Bălan, bisericuţa de lemn fiind sfinţită în anul 1927. Lângă biserica de lemn, în anul 1987, a fost înmormântat filosoful Constantin Noica.

FOTO Costin Chesnoiu