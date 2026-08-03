Pe scurt: Turiști aflați pe plajă la momentul exploziei au filmat scene de panică, în timp ce apărarea antiaeriană rusă intra în acțiune deasupra litoralului.

O dronă s-a prăbușit pe o plajă din apropierea orașului turistic Gelendjik, situat în nord-estul Mării Negre, pe teritoriul Rusiei. Incidentul, produs în timp ce zona era plină de turiști, s-a soldat cu victime, potrivit Mediafax.

Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, susține sursa citată, care se bazează pe imagini publicate pe platforma X de contul Nexta. Filmarea a fost realizată de un turist aflat pe o altă porțiune a plajei, în momentul în care drona a căzut în mijlocul mulțimii.

În înregistrare se aud atât zgomotele produse de sistemele de apărare antiaeriană, cât și strigătele turiștilor care au asistat îngroziți la scenă. Autoritățile locale au confirmat existența victimelor, dar au precizat că nu au fost înregistrate pagube materiale semnificative.

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Incidentul de la Gelendjik se produce pe fondul unei nopți intense de atacuri cu drone deasupra teritoriului rusesc. Apărarea antiaeriană a Rusiei a anunțat că, în noaptea de duminică spre luni, a doborât 131 de drone ucrainene deasupra unor regiuni rusești, a Crimeii și a Mării Negre.

În regiunea Vladimir, un atac a lovit un depozit al companiei Wildberries, rănind trei persoane. În Belgorod, o altă lovitură a distrus o clădire a unei universități tehnologice, unde, potrivit informațiilor disponibile, erau dezvoltate și testate drone.

Plaja de la Gelendjik, aflată în nord-estul Mării Negre, este una dintre destinațiile turistice populare de pe litoralul rusesc, frecventată în special în lunile de vară.

Context: valul de atacuri cu drone

Nu este prima dată când o dronă cu potențial letal cade neașteptat aproape de civili. În 2022, o dronă care survolase spațiul aerian românesc s-a prăbușit ulterior în Croația, ancheta indicând că avea o bombă la bord. Fenomenul nu ocolește nici România: în noiembrie 2025, avioane de vânătoare au fost ridicate de urgență după ce o dronă a intrat în spațiul aerian național, în apropierea graniței cu Ucraina.

Litoralul Mării Negre a mai fost, din păcate, teatrul altor tragedii pentru turiști. În vara lui 2025, patru persoane și-au pierdut viața, printre care un copil, după răsturnarea unei bărci la vărsarea Dunării în Marea Neagră, în Golful Musura.

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