Un motociclist din județul Mureș a fost amendat cu 1.000 de lei de jandarmii montani sibieni, în cadrul acțiunilor de menținere a ordinii publice desfășurate în perioada 31 iulie – 2 august 2026.

Sancțiunea a fost aplicată în urma acelorași 25 de contravenții constatate de jandarmii sibieni în acel weekend, care au inclus și amenda de 10.000 de lei primită de o turistă ce a hrănit un urs la Bâlea.

Cazul motociclistului din Mureș

Printre sancțiunile aplicate s-a numărat și cea primită de un bărbat în vârstă de 37 de ani, din județul Mureș. Acesta a fost amendat cu 1.000 de lei de jandarmii montani sibieni, după ce a fost depistat circulând cu motocicleta pe fondul cinegetic din zona traseului turistic Bătrâna, fără să poată prezenta acordul scris al gestionarului fondului cinegetic sau alte documente care să ateste dreptul de acces în zonă.

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