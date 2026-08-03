Noi vești despre polițistul rănit grav la Bradu: anunțul făcut de Spitalul Județean Sibiu și mesajul IPJ

Apar primele vești încurajatoare despre starea de sănătate a polițistului Tudor Lungu, agent al Poliției Orașului Avrig, grav rănit în accidentul rutier produs în urmă cu peste două săptămâni, pe DN1, la intrarea în localitatea Bradu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Călin Boar, pacientul este în continuare internat în cadrul unității medicale, însă starea sa este stabilă.

„Pacientul este internat în cadrul SCJU Sibiu, pe Secția ATI, starea lui este stabilă și continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, a declarat pentru Ora de Sibiu Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

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Internat la ATI după accidentul de pe DN1

Tudor Lungu a fost rănit grav în accidentul produs în 18 iulie, pe DN1, la kilometrul 289, la intrarea în localitatea Bradu. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, motociclistul, în vârstă de 33 de ani, din Avrig, s-ar fi angajat în depășirea unui autoturism care intenționa să efectueze un viraj la stânga. În urma impactului, acesta a suferit multiple traumatisme și a fost transportat în stare de inconștiență la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu, cu un echipaj SMURD.

În zilele care au urmat, polițistul a fost supus mai multor intervenții chirurgicale complexe. Deși starea lui s-a stabilizat, medicii continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate în cadrul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă.

Diagnostice grave

Tudor Lungu are 32 de ani și este agent de poliție în cadrul Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Avrig. Pentru familie, prieteni și colegi, este un tânăr apreciat, a cărui viață s-a schimbat radical în urma accidentului de motocicletă produs în luna iulie.

Potrivit apropiaților, Tudor a supraviețuit în mod miraculos impactului și continuă să lupte pentru viața sa, însă diagnosticele sunt extrem de grave. Acesta a suferit o fractură de coloană cervicală și toracală, secționarea măduvei spinării, care a provocat paraplegie, leziuni pulmonare severe, fracturi costale, fracturi ale membrelor superioare și o fractură de sinus maxilar.

Polițiștii din Sibiu fac apel la solidaritate

Pe lângă apelul lansat de Sindicatul Europol, și Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu îi îndeamnă pe cei care pot să îl sprijine pe colegul lor.

„Meseria de polițist ne pune, zi de zi, în fața unor situații neprevăzute. Nimic însă nu ne pregătește pentru momentul în care cel care are nevoie de ajutor este chiar unul dintre colegii noștri.

Colegul nostru, agent de poliție Tudor Lungu, din cadrul Poliției Orașului Avrig, trece prin cea mai grea încercare a vieții sale, iar în urma unui grav accident rutier are nevoie de sprijin pentru recuperare.

Drumul care îl așteaptă este unul lung, iar tratamentele, recuperarea și îngrijirea medicală implică costuri pe care familia nu le poate suporta singură.

Facem apel la bunăvoința și solidaritatea tuturor celor care pot și doresc să îi fie alături. Fiecare contribuție, indiferent de valoarea ei, poate însemna o șansă în plus pentru recuperarea lui Tudor”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Recuperarea va fi una de lungă durată

Și colegii lui Tudor din cadrul Sindicatului Europol au lansat un apel umanitar, explicând că urmează o perioadă lungă de recuperare și tratamente costisitoare.

„Sunt momente în care uniforma nu mai înseamnă funcție, structură sau grad. Înseamnă doar că, dincolo de toate, suntem colegi și trebuie să fim alături unii de ceilalți. Astăzi, colegul nostru Tudor Lungu are nevoie de solidaritatea noastră”, au transmis reprezentanții Sindicatului Europol.

Potrivit acestora, recuperarea va necesita îngrijire într-un centru specializat, tratamente și, posibil, alte intervenții medicale, costuri pe care familia nu le poate acoperi singură.

Cum poate fi ajutat Tudor

Cei care doresc să îl sprijine pe Tudor Lungu pot face donații în contul deschis pe numele Ancăi-Eugenia Lungu:

Titular cont: Anca-Eugenia Lungu

IBAN: RO14 REVO 0000 1109 5222 9144

Reprezentanții Sindicatului Europol îi îndeamnă și pe cei care nu pot contribui financiar să distribuie apelul umanitar, astfel încât cât mai multe persoane să afle despre situația acestuia și să îi poată oferi sprijin.

„Nu contează cât putem oferi. Contează să fim cât mai mulți. 10, 20, 50 de lei sau orice sumă pe care fiecare și-o permite poate însemna, atunci când suntem împreună, o șansă în plus pentru Tudor”, au transmis colegii polițistului.