Pe scurt: O enzimă numită CMLase a reușit să readucă un eșantion de piele îmbătrânită la parametri similari cu ai unei persoane de 30 de ani. Cât de aproape suntem de un tratament real împotriva îmbătrânirii?

O echipă de cercetători americani a făcut un pas important spre dezvoltarea unor terapii menite să întârzie îmbătrânirea, după ce a creat o enzimă care, în experimente de laborator, a eliminat unul dintre compușii care se acumulează în organism odată cu înaintarea în vârstă și care sunt asociați cu apariția unor boli cronice, potrivit HotNews.ro.

Ținta terapiei enzimatice o reprezintă produșii finali de glicare avansată (AGE), compuși potențial nocivi formați prin reacții între zaharuri sau derivați ai acestora și proteine ori lipide din organism. În timp, aceștia se acumulează în țesuturi și sunt asociați cu inflamația, îmbătrânirea țesuturilor și cu afecțiuni precum bolile cardiovasculare, boala cronică de rinichi și complicațiile diabetului.

Strategiile testate până acum s-au concentrat în principal pe prevenirea formării unor noi produși AGE, fără să poată elimina eficient modificările deja acumulate și fără să reface structura inițială a proteinelor.

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Enzima CMLase a fost testată pe 500 de milioane de variante înainte de a funcționa

Potrivit unui studiu publicat în iulie 2026 în revista Nature Communications, cercetătorii companiei de biotehnologie Revel Pharmaceuticals au creat o enzimă capabilă să curețe unul dintre cei mai abundenți produși finali de glicare din țesuturile îmbătrânite, Nε-carboximetil-lizina (CML), ceea ce ar putea ajuta chiar și atunci când compușii specifici îmbătrânirii s-au instalat deja în organism, arată un articol publicat în New York Times.

Enzima, denumită CMLase, a fost obținută prin evoluție dirijată, într-un studiu experimental de laborator în care au fost folosite probe de țesut uman – de cristalin și proteine omogenizate, precum și secțiuni subțiri de piele și țesut arterial – provenite de la donatori, prin intermediul National Disease Research Interchange. Oamenii de știință au testat peste 500 de milioane de variante enzimatice până când au ajuns la o formă eficientă.

Potrivit cercetătorilor, enzima are capacitatea de a repara țesutul afectat, fiind o primă dovadă că deteriorarea moleculară asociată îmbătrânirii ar putea deveni, pe viitor, o țintă terapeutică. Pentru ca enzima să poată fi evaluată ca posibil tratament, vor fi însă necesare studii pe animale și, ulterior, studii clinice, alături de teste privind siguranța și capacitatea de a pătrunde în țesuturile vii.

„Este un pas mic într-o direcție mai amplă, întrucât procesul de îmbătrânire este extrem de complex. Este pentru prima dată când cineva demonstrează, la nivel structural, că unele dintre modificări ar putea fi inversate”, a declarat Aaron Cravens, fondator și director executiv al Revel Pharmaceuticals

Ideea a pornit de la observația că țesuturile se descompun complet după moarte

Până la această descoperire, eforturile cercetătorilor s-au concentrat mai ales pe modificările celulare, precum pierderea capacității celulelor de a se regenera și de a se divide corespunzător. Compușii AGE le sunt cunoscuți oamenilor de știință de foarte multă vreme, precizează Cravens.

„Se acumulează pe proteinele din țesuturi precum rugina”, explică John Baynes, biochimist.

Deși produșii de glicare se numără printre cele mai rezistente molecule care se acumulează în organism odată cu înaintarea în vârstă, cercetătorii au pornit de la o observație simplă: după moarte, toate țesuturile umane sunt descompuse și reintegrate în natură.

„Dacă acest lucru este posibil, înseamnă că există un mecanism biologic capabil să degradeze inclusiv acești compuși. În căutarea lui, ne-am îndreptat atenția către enzimele produse de microorganisme, responsabile de descompunerea materiei organice”, a explicat reprezentantul Revel Pharmaceuticals.

Echipa coordonată de Cravens a analizat zeci de mii de secvențe de enzime microbiene și structurile proteice asociate, iar în cele din urmă rezultatele au fost restrânse la câțiva candidați capabili să elimine produșii de glicare din țesutul uman. Enzima promițătoare, CMLase, a fost apoi modificată pentru a-i crește eficiența.

„În cel mai spectaculos caz, am tratat o probă de piele provenită de la o persoană în vârstă și am reușit să readucem nivelurile de CML la valori comparabile cu cele observate la pielea unei persoane de 30 de ani”, a explicat Cravens.

Specialistul estimează că, dacă va deveni un tratament, enzima ar putea fi administrată periodic sau, în unele situații, o singură dată — o ipoteză care nu a fost însă testată.

Echipa de cercetători intenționează să testeze enzima pentru tratarea unor boli oculare și a unor complicații asociate diabetului, care apar pe fondul acumulării de AGE în retină și cristalin. Dacă rezultatele vor fi confirmate în studiile clinice, enzima ar putea avea aplicații într-o gamă largă de afecțiuni legate de acumularea AGE, printre care îmbunătățirea elasticității țesuturilor bogate în colagen sau tratarea unor afecțiuni renale și cardiovasculare în care acumularea de AGE joacă un rol.

„Acest studiu este un exemplu remarcabil de inginerie enzimatică. Cred că această clasă de proteine are un potențial uriaș, încă insuficient explorat, pentru tratarea unui număr mare de boli umane”, a conchis, Michael C. Jewett, bioinginer la Universitatea Stanford, neimplicat în cercetare.

Rezultatele reprezintă, deocamdată, o dovadă obținută în laborator. Enzima nu a fost testată pe animale sau oameni, iar cercetătorii nu au demonstrat că reducerea CML reface funcția țesuturilor. Rămâne de stabilit dacă enzima poate pătrunde în organele vii și dacă este sigură, având în vedere inclusiv posibilitatea unui răspuns imun.