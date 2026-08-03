Fost antrenor timp de 4 ani la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu nu a fost surprins de falimentul clubului, după gravele probleme ale echipei din ultima perioadă.

Liber de contract după despărțirea de clubul sibian, Marius Măldărășanu crede că Hermannstadt era prima candidată la promovare, dacă se reorganiza rapid în momentul retrogradării, așa cum a procedat în 2021.

”Am stat patru ani jumătate acolo, am devenit unul de-al lor, îmi e greu să mă împac cu ideea că nu va mai exista echipa, mai ales pentru oraș, public, stadion, a fost o continuitate bună cu mine și cei care am făcut parte din echipă. Odată cu trecerea timpului mă gândeam că așa se va întâmpla, vedeam că nu se reunesc, nu anunță nimic, vedeam dezamăgirea jucătorilor că nu sunt anunțați nimic. Hermannstadt dacă se reorganiza după retrogradare, avea șanse mari să revină la Superliga după un an, cu siguranță era prima candidată la promovare” a spus Marius Măldărășanu la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1.

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”Măldă” le reproșează celor doi acționari principali ai clubului faptul că nu au găsit soluțiile pentru redresarea financiară și mulți jucători sau antrenori au rămas fără bani încasați.

”Oricât ai fi dezamăgit ca patron, era normal să te reorganizezi, așa cum a fost în 2021, când am promovat din primul an. E dureros când retrogradezi, dar trebuie să mergi înainte, e adevărat iei în calcul situația financiară, la Liga 2 bani nu prea mai vin de nicăieri. Probabil și de aici a plecat situația aceasta, după ce Primăria Sibiu a anunțat că nu mai susține absolut deloc echipa pe Agenda Sportivă, dar cumva trebuie să găsești o cale și să nu îți bați joc de atâția oameni care au de luat 3-4 luni de salarii. Să nu faci tu o pregătire, păi aduci juniorii, pui antrenorul de la Centrul de Copii și îi pregătești pe toți, pe urmă dacă tu continui ei sunt antrenați, dacă nu jucătorii pleacă undeva și sunt la un nivel de pregătire. Ei însă s-au antrenat singuri prin parc. Așa mare a fost dezamăgirea patronilor că probabil nu le-a mai păsat de nimeni și nimic, dar trebuie să fii asumat și să o iei de la capăt” a mai declarat ”Măldă”.

”Au pus cruce”

Tehnicianul și-a recuperat mare parte din banii restanți, după ce a cerut falimentul clubului în instanță, înainte de licențiere. Măldă spune că Sibiul urma să primească bani din transferurile lui Ianis Stoica și Tiago Goncalves, dar suma probabil nu acoperea datoriile vechi.

”Eu nu înțeleg desființarea, știind că mai sunt bani de luat din transferurile lui Tiago Goncalves și Ianis Stoica, dar fiind 3-4 luni de salarii, plus bani de plătit la cantonamente, care au fost plătite mereu foarte târziu și cu țârâita. Probabil acționarii au pus pe hârtie toți banii pe care ar urma să îi dea și ce bani au de încasat, poate nu rămâneau cu nimic și au pus cruce, mi se pare totuși urât, trebuie să fii echilibrat și să o iei de la capăt. Mi se părea corect să duci echipa asta până iei banii pe transferuri, plătești datoriile față de toți și apoi o închizi” a subliniat fostul rapidist.

Marius Măldărășanu a condus echipa în perioada iulie 2021 – decembrie 2025, cu rezultate foarte bune, exceptând ultima jumătate de an, când echipa s-a prăbușit sub comanda sa și nu s-a mai salvat nici după venirea lui Dorinel Munteanu.

La Hermannstadt, Măldă a strâns 187 de partide în toate competițiile, cu un bilanț de 77 de victorii, 56 de rezultate de egalitate și 54 de înfrângeri.